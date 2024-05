Mercato LOSC : Le Bétis fonce sur un préféré de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca a fait de lui l’un des piliers de son équipe, alors qu’il n’est arrivé que l’été dernier. S’il a su s’imposer, les blessures ne l’ont pas épargné mais le Bétis Séville lui tend déjà les bras.

LOSC : Ivan Cavaleiro, la bonne pioche de Paulo Fonseca

Ivan Cavaleiro est arrivé à Lille l’été dernier dans un transfert gratuit en provenance de Fulham en Angleterre. L’ailier portugais n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se faire une place, et fait déjà une impression notable chez les Dogues. Il compte déjà 16 matchs de Ligue 1 avec un but et une passe décisive.

Ivan Cavaleiro est aussi auteur de deux matchs et une passe décisive en Europa Conférence Ligue sans oublier ses deux matchs et une passe décisive en barrages de qualification. Le joueur de 30 ans aura joué au total 22 matchs toutes compétitions confondues, prouvant qu’il pouvait être un élément clé pour Paulo Fonseca et le LOSC. Malheureusement, les blessures ont eu raison de lui.

Ivan Cavaleiro stoppé dans son élan

Depuis son arrivée, Ivan Cavaleiro a su apporter de l’expérience et de la profondeur à Lille. Sa capacité à s’adapter rapidement et à contribuer à l’équipe est un signe positif pour Paulo Fonseca et son staff technique. Cependant, l’ailier portugais a été contraint de subir une opération chirurgicale suite à une blessure à la pubalgie en décembre, ce qui l’a tenu à l’écart pendant deux mois. De quoi réduire progressivement son temps de jeu.

Ivan Cavaleiro à la relance au Bétis ?

Alors qu’il semblait être un élément clé de l’équipe de Paulo Fonseca, Cavaleiro a depuis eu du mal à rebondir après sa blessure. Malgré ses 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, un départ de Lille est une possibilité.

Foot Mercato comprend que le Real Bétis de la Liga a fait de lui une recrue prioritaire, conscient qu’il perdra Guido Rodriguez lors d’un transfert gratuit cet été.