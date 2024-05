Une piste incroyable contactée pour diriger l’OM, voici la preuve !

L’OM cherche actuellement un successeur à Jean-Louis Gasset, qui quitte le club à la fin de la saison. Mais avant l’arrivée du technicien de 70 ans, une autre légende a été contactée pour prendre le club.

L’OM et l’option Claude Makélélé

L’Olympique de Marseille a connu une période de transition mouvementée après la démission de Gennaro Gattuso. Dans la quête d’un nouvel entraîneur, le nom de Claude Makélélé a émergé comme un candidat sérieux. L’ancien milieu de terrain international français a confirmé avoir été en contact avec le club phocéen

Makélélé, qui a une histoire riche en tant que joueur et entraîneur, était proche de signer à l’OM. Il a révélé que des discussions avaient eu lieu, mais elles n’ont pas abouti à une concrétisation. « Si j’ai dit non pour entraîner l’OM ? Il y a eu des touches. Vous parlez avec des gens, tu gardes le secret. Donc oui il y a eu des touches, mais bon après, il n’y a pas eu vraiment… (de concret) », a-t-il déclaré dans un entretien au média Le Carré.

Un duo avec Zizou envisagé

Cependant, l’Olympique de Marseille a finalement opté pour Jean-Louis Gasset, un technicien expérimenté aussi bien en club, qui a rapidement rebondi après son départ de la Côte d’Ivoire. Récemment entraîneur de KAS Eupen en Belgique (2017 et 2019), Claude Makelele a évolué à Marseille en tant que joueur entre 1997 et 1998.

Il s’imagine d’ailleurs un de ces jours former un excellent duo Zinedine Zidane. « Je ne te dis rien mais je te dis: moi et Zizou, oui, ça ferait des étincelles parce que c’est un compétiteur et il sait que moi aussi je le suis », a confié le vainqueur de la Ligue des Champions 2002.