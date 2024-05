Finale de la coupe de France : Une lourde menace plane à Lyon !

Quatre joueurs de Lyon, en plus du capitaine de l’équipe, sont sous la menace d’une suspension pour la finale de la coupe de France.

Lacazette, Tolisso, Maitland-Niles, Benrahma et Tagliafico sous la menace d’une suspension

Lyon doit encore disputer trois matchs en Ligue 1 avant la finale de la coupe de France. L’OL affrontera respectivement Lille, Clermont et Strasbourg en championnat, avant de croiser le fer avec le PSG, le 25 mai, au stade de France.

Cinq joueurs majeurs de l’équipe de Pierre Sage sont sous le coup d’une suspension. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Tagliafico et Saïd Benrahma comptent chacun 2 cartons jaunes, selon Olympique et Lyonnais.

Si l’un de ces joueurs en prend un 3e contre le LOSC, lundi prochain, il sera automatiquement suspendu lors de la 34e et dernière journée de la Ligue 1, contre le Racing Club de Strasbourg. Celui ou ceux qui seront avertis contre Clermont Foot manqueront la finale de la coupe de France.

Comment Lyon peut éviter les suspensions pour la coupe de France ?

Conscient de la situation du meilleur buteur de Lyon et de ses coéquipiers sous la menace d’une suspension, le staff technique lyonnais pourrait ménager certains à Clermont. Cela dans le but de les préserver d’un carton jaune, qui les priverait de la finale du trophée national.

Pierre Sage peut-il se passer de son buteur et des autres joueurs clés, alors qu’il vise la 7e place, probablement qualificative pour la coupe d’Europe ? Va-t-il compromettre la fin du championnat pour privilégier la finale contre le Paris Saint-Germain ? Aucune réponse pour l’instant ! Néanmoins, il est possible que les joueurs en sursis se tiennent à carreau contre Lille et Clermont. Alexandre Lacazette l’a réussi face à Brest, Paris et Monaco.