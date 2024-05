OL : Pierre Sage reçoit une très bonne nouvelle pour la fin de saison

Après l’AS Monaco, l’OL se prépare à défier Lille dans un autre choc de Ligue 1. Pour ce match crucial dans la course à l’Europe, Pierre Sage peut compter sur un retour de poids.

La remontée spectaculaire de l’OL de Pierre Sage

C’est une performance historique qui mérite d’être soulignée. L’Olympique Lyonnais est remonté du tréfond du classement de Ligue 1 pour devenir un véritable candidat à la qualification en compétition européenne. En effet, les Gones étaient derniers du championnat au moment où la direction a décidé de faire confiance à Pierre Sage pour remonter la pente.

Dans le même temps, John Textor a injecté près de 60 millions d’euros sur le marché en janvier afin de renforcer le groupe avec six recrues. Une stratégie qui s’est avérée payante puisque l’OL est remonté au classement et est huitième, à égalité de points avec l’Olympique de Marseille. Désormais dans la course pour une place européenne via la Ligue 1, les Lyonnais ont une finale de Coupe de France à disputer contre le PSG.

Nicolas Tagliafico de retour pour le dernier sprint final

Pour boucler cette saison en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a encore trois matchs à disputer dont un choc à venir face à Lille. Les hommes de Pierre Sage vont ensuite affronter Clermont et Strasbourg. Trois matchs importants pour aller chercher une place européenne, après un début de saison catastrophique, avec notamment le grand retour de Nicolas Tagliafico.

Le défenseur argentin était absent des terrains depuis quelques semaines, ayant manqué les chocs face au Paris Saint-Germain et à l’AS Monaco. Il était victime d’une gêne à la cuisse qui l’empêchait de jouer. Pendant ce temps, Pierre Sage a pu compter sur le surprenant Maitland-Niles (26 ans) dans le couloir gauche.

Plusieurs cadres sous menace de suspension

Avec le grand retour de Nicolas Tagliafico, Pierre Sage récupère une arme défensive pour ses trois derniers matchs de la saison en Ligue 1. L’Argentin, qui a repris les entraînements, pourrait même retrouver une place de titulaire face à Lille lundi soir. Dans le même temps, plusieurs éléments clés du groupe lyonnais pourraient ne pas disputer tous les matchs restants de la saison.

En effet, Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Maitland-Niles et Corentin Tolisso sont tous sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune reçu dans les trois dernières journées de championnat.