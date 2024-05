ASSE : Quelle attaque sans Sissoko et Wadji, la compo contre Guingamp

Quelle sera la Ligne d’attaque de l’ASSE, à Guingamp, en l’absence d’Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji ? Olivier Dall’Oglio a-t-il prévu plusieurs changements dans sa compo ?

Cardona en pointe, Briançon préféré à Batubinsika

Deux avant-centres manquent à l’appel à l’ASSE face à l’EA Guingamp, samedi (19h). Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji sont forfait pour le match de la 36e journée de Ligue 2. Victime d’une lésion au mollet à Ajaccio, il y a une dizaine de jours, le premier est encore en reprise. Son retour est espéré pour la semaine prochaine. Quant au deuxième, il a été touché lors du match contre Caen, samedi dernier. Il souffre d’une douleur musculaire. Forfait contre Guingamp, il manquera également la réception de Rodez AF, le 10 mai.

Privé de ces deux attaquants de pointe, Olivier Dall’Oglio va évidemment réaménager sa ligne d’attaque. Irvin Cardona, le joueur le plus décisif de l’ASSE en 2024, devrait occuper le poste de N°9 en pointe de l’attaque. Il devrait être soutenu sur les ailes par Mathieu Cafaro et Nathanaël Mbuku. Au milieu de terrain, Aïmen Moueffek, Florian Tardieu et Dylan Chambost constitueront le trio, en l’absence de Thomas Monconduit, qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

En défense, le retour du capitaine Anthony Briançon est fort probable. Resté sur le banc de touche face à Caen, il devrait retrouver sa place en défense centrale, au côté de Mickaël Nadé. Yvann Maçon et Léo Pétrot devraient occuper respectivement les couloirs droit et gauche.

La compo probable de l’ASSE contre Guingamp

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Y. Maçon, A. Briançon, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu et D. Chambost

Attaquant : M. Cafaro, I Cardona et N. Mbuku

Remplaçants : E. Green, M. Bentayg, D. Batubinsika, D. Appiah, B. Bouchouari, L. Fomba, M. Rivera