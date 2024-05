Mercato PSG : Luis Campos s’attaque à une cible du Barça

Luis Campos est bien décidé à attirer les jeunes talents prometteurs au PSG pour un projet à long terme. La nouvelle trouvaille du Portugais est un talent fantastique, déjà dans le viseur du Barça.

PSG : Luis Campos aime bien les talents brésiliens

Le Paris Saint-Germain veut changer de dimension et de vision avec un nouveau projet bien axé sur les jeunes talents du football. Nasser Al Khelaïfi et sa direction veulent tourner la page où le club de la capitale accentue ses recrutements uniquement sur les grandes stars du football. L’objectif est de construire un effectif compétitif sur le long terme.

Pour cela, Paris travaille à attirer les jeunes prometteurs du football mondial. C’est ainsi que Luis Campos est allé dénicher récemment Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo du championnat brésilien. Le premier, déjà incorporé dans l’effectif de Luis Enrique, est un défenseur central, tandis que le second est un milieu de terrain dont l’arrivée a due être retardée en raison d’une blessure. Cet été, Campos se prépare à lancer un nouvel assaut sur le marché brésilien.

Estevao Willian, la nouvelle trouvaille de Luis Campos

Estevao Willian, ailier droit de 16 ans évoluant à Palmeiras, est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Avec un style de jeu qui rappelle celui de Lionel Messi, il a déjà conquis l’Europe avec son pied gauche magique et ses dribbles virevoltants.

Luis Campos, connu pour son flair dans la détection de futurs grands joueurs, voit en Estevao un potentiel à incorporer dans le groupe de Luis Enrique. Cependant, le joueur semble avoir d’autres ambitions, notamment celle de jouer pour le FC Barcelone, club dont il est fan depuis son enfance, et qui le suit depuis quelque temps.

Selon selon le média brésilien UOL, la clause libératoire de Estevao est fixée à 60 millions d’euros.

Palmeiras prêt à bloquer un transfert de Estevao Willian ?

En dehors du PSG et du FC Barcelone, Arsenal et Chelsea sont aussi dans la course pour le jeune ailier brésilien. Selon Fabrizio Romano, les Blues restent bien informés sur Estevão Willian depuis novembre, comme l’un des 4-5 talents sud-américains qu’ils suivent.

Cependant, ils n’ont présenté aucune proposition formelle jusqu’à présent, alors que Palmeiras attend la première étape officielle. Dans le même temps, le manager de Palmeiras Abel Ferreira a fait une demande spéciale aux dirigeants brésiliens.

« Je vais demander à notre présidente Leila de ne pas vendre Willian Estêvão. Que son père, son agent, le garçon soient tristes… qu’il reste avec nous jusqu’en 2027. Croyez-moi, ce garçon est quelque chose de différent. Estêvão est quelque chose que je n’ai jamais vu dans ma carrière », a-t-il fait savoir.