L’ASSE sous pression pour la montée, il sonne la révolte

En pleine lutte pour la montée directe en Ligue 1, l’ASSE a connu un gros couac face à Guingamp. Les Verts ont été accrochés et sont déçus du résultat mais pas abattus.

ASSE : Une piqûre de rappel qui tombe bien

Les signaux sont au vert pour un retour de l’ASSE en Ligue 1. Les Verts sont installés à la deuxième place de Ligue 2 et visent une montée directe. Malheureusement, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont connu un coup d’arrêt, concédant un nul 2-2 à Guingamp.

Le club du Forez est de nouveau sous la grosse pression du SCO d’Angers, un autre candidat sérieux à la montée. Ce nul face aux Guingampais vient leur rappeler que cette fin de saison sera très animée jusqu’au bout.

Anthony Briançon sonne la révolte

L’ASSE a été tenue en échec mais ce n’est pas le moment de rendre les armes. C’est le message qu’a voulu faire passer aux joueurs Anthony Briançon. Après un match nul 2-2 face à l’EA Guingamp, Anthony Briançon, le défenseur central et capitaine de l’AS Saint-Étienne, a exprimé sa détermination à remobiliser les troupes pour la fin de saison.

Malgré deux buts d’avance à la pause, les Verts n’ont pas réussi à maintenir leur avantage et ont dû se contenter d’un point lors de la 36ème journée de Ligue 2. En réaction, Briançon estime qu’il « faut rapidement switcher car il y a des échéances importantes qui arrivent ».

S’il a a reconnu la difficulté du match et a souligné l’opportunité manquée de marquer le troisième but qui aurait pu faciliter les choses, le capitaine stéphanois ne démord pas. « On a encore notre destin entre nos mains. Il faut en être conscient et aller chercher les deux dernières victoires », a-t-il adressé aux Lyonnais dans des propos rapportés par Le Progrès.