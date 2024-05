AS Monaco : La Ligue des Champions pour le rocher

À l’issue de cette 32e journée l’AS Monaco a remporté son match 4-1 Clermont. Cette performance impressionnante a consolidé la position de l’AS Monaco dans le championnat et garantit sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

Une attaque de Monaco en feu

Dès les premières minutes de jeu, les Monégasques se sont illustrés offensivement et ont ouvert le score à la 16e minute grâce à un but de Takumi Minamino. Les Clermontois, actuellement derniers au classement, n’ont d’abord pas lâché prise et sont revenus au score avec un but de Muhammed Cham à la 34e minute.

Les Monégasques ont immédiatement répondu avec un but de Breel Embolo à la 37e minute pour reprendre l’avantage au score. C’est en seconde période que les hommes d’Adi Hütter ont accéléré la cadence avec un doublé de Wissam Ben Yedder pour confirmer cette victoire.

La Ligue des Champions les attends

Après cette belle victoire devant son public, les joueurs de l’AS Monaco se sont assurés leur place pour la coupe aux grandes oreilles en finissant au mieux deuxième et au pire quatrième. La quatrième pourrait être un piège de par le passage en barrage et donc un possible reversement vers l’Europa League.

Il faudra donc s’assurer de la deuxième place face à des concurrents qui la convoitent selon Hutter. « C’est vrai que nous avons un petit peu souffert mais je pense que sur l’entièreté de la rencontre nous méritons bien la victoire ce soir. Il nous reste encore deux matchs importants, contre Montpellier puis Nantes. Lille et Brest veulent aussi la deuxième place, il n’y aura pas de cadeaux mais je suis totalement convaincu que nous pouvons atteindre nos objectifs. »

Pour ces deux derniers matchs, l’AS Monaco devra affronter Montpellier le 12 mai prochain au stade de la Mosson, puis recevra Nantes pour clôturer cette saison qui s’annonce très positive.