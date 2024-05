Mercato : Un flop prêté par l’OL prépare bien son retour à Lyon

Prêté par l’OL à Botafogo cet hiver, Jeffinho prépare activement son retour à Lyon. Il retrouve de la confiance.

Jeffinho est en confiance et décisif à Botafogo

Recrue hibernale 2023 de l’Olympique Lyonnais, Jeffinho est retourné au Brésil, après un an en Ligue 1. Le club rhodanien l’a prêté à Botafogo, son club d’origine, le 11 janvier 2024 jusqu’à fin décembre 2024. Aucune option d’achat n’accompagne son contrat au Brésil. Il devrait donc revenir à Lyon à l’hiver prochain. Le polyvalent ailier prépare justement son probable retour à l’OL. Il engrange le maximum de temps de jeu et il semble avoir retrouvé de la confiance, après plusieurs semaines de blessure entre février et mars.

Mieux, Jeffinho commence à se montrer décisif avec le club carioca. Il a été performant ces dernières semaines comme le montre ses statistiques. Le joueur de 24 ans a été décisif lors des deux derniers matchs de Botafogo en championnat (1 but et 1 passe) et il a également délivré une passe de but en coupe du Brésil, vendredi dernier. Le joueur prêté par l’OL compte 4 buts et 2 passes décisives en 4 mois passés à Botafogo. Il fait mieux qu’à Lyon où il a marqué 3 buts pour 3 passes décisives en une année.

Jeffinho, une forte concurrence l’attend à l’OL

Transféré à l’Olympique Lyonnais pour un montant de 10 millions d’euros, en toute fin du mercato d’hiver (le 31 janvier 2023), Jeffinho n’a pas réussi son intégration en Ligue 1, sous les ordres de Laurent Blanc, puis de Fabio Grosso. Finalement, le Brésilien a décidé de retourner dans son pays natal, afin de se relancer. Et il est sur la bonne voie. Lié à Lyon jusqu’en juin 2027, le natif de Volta Redonda devrait revenir entre Rhône et Saône.

Cependant, il doit encore progresser à Botafogo, car une forte concurrence l’attend à Décines. Jonh Textor a recruté deux ailiers : Saïd Benrahma (28 ans) et Ernest Nuamah (20 ans), mais aussi des pépites talentueuses : Malick Fofana (19 ans) et Gift Orban (21 ans).