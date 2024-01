L'OM pourrait se débarrasser de Luis Henrique cet hiver. Alors qu'il était annoncé sur un retour à Marseille, Botafogo aurait changé ses plans pour lui.

Mercato OM : Botafogo prêt à conserver Luis Henrique

Un premier départ pourrait être définitivement acté du côté de l'Olympique de Marseille. En manque de fonds suffisant pour aller au front sur le marché et signer des renforts, le club phocéen a l'occasion d'apporter une bouffée d'oxygène à ses finances. En prêt à Botafogo, d'où il avait rejoint Marseille, Luis Henrique devrait signer son retour sur la Canebière. Alors que Botafogo était parti pour ne pas lever son option d'achat, le club brésilien a finalement reconsidéré sa position. Selon les informations de Foot Mercato, le club noir et blanc a décidé de conserver Henrique au terme de son prêt d'un an et demi. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria qui avait déboursé huit millions d'euros pour attirer l'attaquant de 22 ans.

Luis Henrique cédé moins cher ?

Le jeune attaquant n'a jamais réussi à s'imposer à l'Olympique de Marseille à son arrivée. Son adaptation a été difficile, au point de contraindre le club à le renvoyer à Botafogo en prêt. De retour dans son marigot, Luis Henrique a semblé retrouver ses sensations de buteur, marquant six buts et délivrant quatre passes décisives toutes compétitions confondues. De quoi faire réfléchir la direction de Botafogo qui a fini par revoir ses plans pour le joueur. Le club brésilien est disposé à faire une offre de six millions d'euros avec de variables à l'OM. Cette offre devrait tomber dans la semaine sur la table de Longoria, qui aura perdu tout de même deux millions d'euros sur le prix initial du joueur.

Alors que Gennaro Gattuso espère toujours ses premières recrues, cette opération pourrait permettre à Mehdi Benatia de réussir son premier coup mercato à l'OM. Le club a notamment besoin de liquidité pour se montrer actif et attirer les pistes identifiées.