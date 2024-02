Metz – OL : Saïd Benrahma se lâche après son premier but avec les Gones

Saïd Benrahma a brillé avec l’Olympique Lyonnais en ouverture de la 23e journée de Ligue 1 face au FC Metz, en inscrivant le but de la victoire.

Metz – OL : Saïd Benrahma débloque son compteur à Lyon

Arrivé en prêt cet hiver en provenance de West Ham, en Angleterre, Saïd Benrahma disputait son troisième match avec l’Olympique Lyonnais. En ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’Algérien avait débuté le match contre le FC Metz au banc de touche. Alors que les Gones et les Messins se tenaient à un score de parité 1-1, le joueur de 28 ans a été lancé dans le match en remplacement de Gift Orban.

C’est lui qui a d’ailleurs marqué le but de la victoire pour les Gones, débloquant ainsi son compteur but avec l’OL. De quoi permettre à Benrahma de lancer enfin son aventure rhodanienne.

Saïd Benrahma s’éclate après son but

Avec son quatrième succès de suite en championnat, l’Olympique Lyonnais s’éloigne un peu plus de la zone rouge et remonte provisoirement à la dixième place. Cette affiche contre le FC Metz était compliquée selon Saïd Benrahma. Cependant, « c’était mieux dans le contrôle du jeu » pour des Lyonnais qui ont su marquer quand il faut pour gagner, à la grande satisfaction de l’ailier algérien. La nouvelle recrue de Pierre Sage salue la « bonne dynamique » qu’il faut continuer dans la course au maintien.

Sur son premier but à l’OL, c’est un Saïd Benrahma soulagé et heureux qui s’est lâché au micro de Prime Video. « Cela fait plaisir, cela me donne de la confiance et je me suis senti beaucoup mieux », a-t-il confié. Le natif de Témouchent assure qu’il a la confiance à l’OL et qu’il est « content du collectif ».