L’OL a renvoyé Jeffinho au Brésil. Il est retourné à Botafogo, après un an passé en Ligue 1. Le Brésilien a laissé un message fort au club rhodanien sur les réseaux sociaux.

Mercato : Jeffinho marqué par l'accueil chaleureux des fans de Lyon

Jeffinho a quitté l’OL dès l’ouverture officielle du mercato hivernal. Il est reparti au Brésil dans son club d’origine, à Botafogo. Après un an à Lyon et une adaptation difficile dans le championnat français, l’ailier brésilien va passer toute l’année 2024 dans son pays natal. Il est prêté au club de Rio de Janeiro jusqu’au 31 décembre prochain. Lors de son départ de l’Olympique Lyonnais, Jeffinho a adressé un message aux supporters du club rhodanien, mais par ricochet à John Textor. Il promet de revenir plus fort à Lyon où il n’a pas réussi à s’imposer en un an.

Cependant, il retient l’expérience acquise en Ligue 1. « J’ai découvert une nouvelle culture et j’ai beaucoup mûri en une année », a-t-il déclaré, dans des propos publiés sur les réseaux sociaux. Selon le joueur de 24 ans, « sa première année à Lyon était vraiment spéciale pour lui ». Il a ensuite fait un gros clin d’œil au public des Gones, en souligne qu’il a été « accueilli chaleureusement par tous les fans » de l’OL.

Jeffinho promet de continuer à suivre et soutenir l’équipe lyonnaise

Jeffinho a également promis qu’il « continuerait de suivre et de soutenir l’équipe lyonnais, dont il fait toujours partie ». En effet, le polyvalent ailier gauche est lié au club rhodanien jusqu’en juin 2027. « Continuons à avancer ! Allez l’OL, à bientôt […] », a-t-il glissé pour finir. Transféré à l’OL par Botafogo, le 31 juillet 2023, le Brésilien a joué 21 matchs avec les Gones, pour 3 buts marqués et autant de passes décisives délivrées.