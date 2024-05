Mercato OGC Nice : Francesco Farioli tient déjà un renfort important

En route pour une place européenne, Francesco Farioli et l’OGC Nice auront besoin de renforts pour réussir la saison prochaine. En ce sens, le technicien italien peut déjà compter sur un de ses hommes forts.

Francesco Farioli et l’OGC Nice visent l’Europe

Les Aiglons sont sur le point de boucler une saison intéressante avec en ligne de mire une place en Europe la saison prochaine. A trois journées de la fin du championnat, l’OGC Nice est cinquième à six points de la troisième place qualificative en Ligue Europa. Les hommes de Francesco Farioli ont encore trois matchs cruciaux à livrer pour sécuriser leur position et potentiellement améliorer leur classement.

Terem Moffi et ses partenaires ont notamment deux matchs à l’Allianz Riviera face au Havre et au PSG, et un déplacement à Lille. Ils devront une fois encore miser sur un grand Marcin Bulka dans les buts pour espérer glaner des points pour maximiser les chances d’être européens.

Marcin Bulka annonce en Premier League

Marcin Bulka s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison et sa forme lui a valu une place dans l’équipe de Pologne. Cependant, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain et de Chelsea souhaiterait quitter le club lors du prochain mercato.

Les rumeurs évoquent notamment un retour en Premier League avec l’intérêt de plusieurs clubs. Cependant, celui qui est devenu le gardien de but numéro un de Francesco Farioli semble désormais avoir engagé son avenir à court terme à Nice.

Marcin Bulka parti pour rester à Nice

L’international polonais a dû rester patient tout au long de sa carrière. Alors qu’il s’est finalement imposé chez les Aiglons, Marcin Bulka compte bien continuer à prendre du plaisir. Le gardien de but de 24 ans a répondu aux rumeurs selon lesquelles il souhaiterait quitter l’OGC Nice cet été, en déclarant à l’émission Gym Tonic de Nice-Matin qu’il envisageait de rester avec les Aiglons la saison prochaine.

« Le club m’a donné la chance que j’attendais. Je suis très fier de porter les couleurs de Nice. Je suis très attaché au club, très connecté avec les supporters et concentré à 100% ici. C’est comme une famille, comme à la maison. Je pense que nous resterons ensemble (la saison prochaine) », a déclaré Bulka.