Mercato Stade Rennais : L’été s’annonce bouillant pour Florian Maurice

Le Stade Rennais devra se montrer actif sur le mercato cet été aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Pendant que le club vise une place européenne, Florian Maurice va devoir faire face à quelques dossiers chauds, dont celui de Désiré Doué.

Le Stade Rennais encore loin du compte

A sept journées de la fin de la saison, le Stade Rennais est encore bien loin de son objectif de terminer au moins à l’une des quatre premières places de Ligue 1, synonyme de qualification en Europe. Les Bretons ont subi une déconvenue 2-0 sur le pelouse du Racing Club de Strasbourg. Un faux pas qui les laisse désormais à la huitième place, à sept points de Lille, l’actuel quatrième du championnat.

Une chose est sûre, en cas de qualification des hommes de Julien Stéphan, l’effectif doit être renforcé, ce qui donne encore plus du boulot à Florian Maurice. Et ce d’autant plus que Rennes est tombé en demi-finale de la Coupe de France, de quoi compromettre sans doute certains dossiers.

Florian Maurice très attendu sur ce gros dossier

Très peu actif en matière de vente sur le marché, le Stade Rennais est reconnu pour être un club qui recrute plus qu’il n’en vend. Mais cet été, s’il y a un dossier sur lequel Florian Maurice est très attendu, c’est bien celui relatif à Désiré Doué. Le jeune milieu de terrain de 18 ans intéresse plusieurs clubs, dont notamment le Bayer Leverkusen selon L’Equipe. Le club allemand avait déjà marqué son intérêt en janvier dernier.

Présenté comme un joueur prometteur, Désiré Doué pourrait rapporter gros à Rennes cet été. Florian Maurice et sa direction devraient réclamer un minimum de 40 millions d’euros pour l’enrôler. Reste à voir si les prétendants seraient disposés à sortir le chéquier pour attirer le natif d’Angers.