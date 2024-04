Mercato OGC Nice : La lutte devient rude pour Khephren Thuram

Le marché des transferts s’échauffe pour Chelsea et d’autres géants de la Premier League car ils seraient en lice pour le milieu de terrain Khephren Thuram, qui pourrait quitter l’OGC Nice à la recherche de nouveaux horizons.

La Premier League à fond derrière Khephren Thuram

Du haut de ses 23 piges, Khephren Thuram reste l’un des hommes forts de l’effectif de l’OGC Nice entrainé par Francesco Farioli. Le milieu de terrain français s’est imposé grâce à sa vision de jeu, sa combativité et sa capacité à se projeter vers l’avant. Des qualités qui lui ont valu l’intérêt de plusieurs clubs en Europe, dont ceux de la Premier League, notamment les Blues de Chelsea.

L’intérêt de Chelsea pour Thuram n’est pas nouveau, puisqu’ils ont également manifesté leur intérêt pour lui l’été dernier. Cependant, les exigences élevées de l’OGC Nice rendaient difficile tout transfert possible. Désormais, avec la possibilité d’une nouvelle fenêtre de transfert, Khephren Thuram pourrait enfin faire le saut vers la Premier League.

Photo : Khephren Thuram

Les 4 clubs de Premier League qui souhaitent recruter Khephren Thuram

Liverpool et Manchester United étaient sur le point de signer Khephren Thuram l’été dernier, mais les négociations n’ont pas abouti. Cependant, les deux clubs restent intéressés par le milieu de terrain, tout comme Arsenal. Avec l’entrée de Chelsea, la compétition pour Thuram s’annonce intense.

Selon les données de HITC, Chelsea, malgré les restrictions financières dues aux réglementations FFP et PSR, est prêt à concourir pour Thuram, même s’il devra peut-être vendre des joueurs pour équilibrer les comptes.

On estime que le coût du transfert se situerait entre 35 et 40 millions de livres sterling, une somme considérable mais justifiée par le talent et le potentiel de Thuram. Alors que le marché des transferts bat son plein, le sort de Khephren Thuram reste incertain, mais il semble de plus en plus probable que son avenir réside en Premier League, certains des meilleurs clubs du pays se battant pour s’assurer ses services.