PSG : Gros coup de Luis Campos ! Le Barça donne son feu vert pour ce transfert

Le FC Barcelone ouvre la porte au transfert de l’une de ses stars cet été. Le PSG pourrait se positionner pour signer le crack français.

Un défenseur français bientôt au PSG ?

Le PSG continue ses recherches pour renforcer sa défense la saison prochaine. Le directeur sportif du club parisien, Luis Campos cible plusieurs pépites du FC Barcelone. Le média Mundo Deportivo révèle que le club parisien vise deux talents du FC Barcelone : Jules Koundé et Hèctor Fort. Le FC Barcelone a fermé la porte à un départ de Fort cet été.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain envisage le transfert de Jules Koundé. Le FC Barcelone dispose déjà de plusieurs options en défense. La source indique que les dirigeants catalans seraient favorables à un départ du défenseur tricolore si les pensionnaires du Parc des Princes leur formulent une belle offre.

Le PSG n’est pas seul sur le coup. Il devra rivaliser avec de nombreux clubs, dont Chelsea, Manchester United, Newcastle et l’Inter Milan, tous intéressés par le joueur français. Le contrat de Koundé arrive à échéance en juin 2027. Le PSG a maintenant le feu vert de la direction barcelonaise et pourrait passer à l’attaque lors du prochain mercato estival et s’attacher les services de Koundé.

Si les négociations aboutissent, le PSG va débourser 55 millions d’euros pour obtenir la signature du Français. La situation financière du Barça pourrait inciter le président Joan Laporta à céder le défenseur français.

ManUnited, Newcastle, Chelsea le PSG et l'Inter sont tous intéressés par Jules Koundé. Le Français ne pense pas à quitter le club mais le Barça doit vendre un défenseur.



Le PSG vise aussi Frenkie de Jong

Le Paris Saint-Germain aurait également des vues sur Frenkie de Jong pour renforcer son milieu de terrain cet été. Selon Sport, le milieu de terrain du FC Barcelone est une priorité pour le champion de France en titre. Le PSG serait prêt à débourser jusqu’à 60 millions d’euros, plus des bonus, pour attirer le joueur néerlandais. De Jong est sous contrat avec le Barça jusqu’en 2026.