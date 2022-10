Inter-Barça : La compo du FC Barcelone tombe avec un choix fort

Publié par Thomas le 04 octobre 2022 à 15:51

Match de gala ce mardi soir pour le FC Barcelone, qui se déplace sur la pelouse de l'Inter pour affronter l'équipe de Simone Inzaghi. Découvrez la compo du Barça.

Barça : Première finale pour Xavi avec Barcelone

Leader du championnat d’Espagne après 7 journées, le FC Barcelone connaît plus de difficultés dans la compétition reine du football : la Ligue des Champions. Battus une nouvelle fois contre le Bayern lors de la journée précédente, les Blaugranas sont dans l’obligation d’un résultat ce mardi soir, contre l’Inter Milan. Moins en forme cette saison, les Nerazzurri reçoivent les Catalans pour une rencontre de Ligue des Champions qui sonne comme une finale avant l’heure. Tous les deux à 3 points dans le groupe de la mort, l’Inter comme le Barça pourraient tout simplement dire adieux à la coupe aux Grandes Oreilles en cas de défaite au Giuseppe-Meazza. " Ce n’est pas définitif mais oui c’est une rencontre très importante pour le futur du groupe ", déclarait hier Xavi en conférence de presse.

Pour ne pas compromettre ses chances de qualification, l'ancien milieu de terrain devrait logiquement opter pour son équipe type. Oui mais cela était sans compter une hécatombe de blessures qui a frappé le club espagnol ces dernières semaines. Privé de Ronald Araujo, Jules Koundé ou encore Hector Bellerin, l’entraîneur barcelonais doit repenser sa défense pour un match aussi crucial. Coutumier du 4-3-3, Xavi devrait opter pour un système à 3 centraux contre l’équipe italienne. Malgré le manque de profondeur à ce poste, l’équipe catalane devrait évoluer avec Eric Garcia, Andreas Christensen et Marcos Alonso en charnière centrale comme le révèle Sport ce mardi.

Le Barça veut gommer ses erreurs de Munich

Plus en difficulté à l’extérieur, le Barça devra se montrer plus réaliste devant le but pour ne pas connaître la même désillusion que face au Bayern Munich. Comme en témoigne sa compo plutôt inédite, Xavi souhaite avant tout bien défendre pour ne pas se saborder la rencontre. Si l’axe offensif a su se montrer prolifique depuis la reprise, la défense remaniée du FC Barcelone aura tous les regards braqués sur elle ce soir.

« On veut aller loin en Ligue des Champions. On l'a montré à Munich... Mais au final ce qui compte c'est de gagner les 3 points. Pour moi, il est important de bien défendre, de mettre en place une ligne défensive haute... contre le Bayern, un but stratégique nous a fait beaucoup de mal et a changé la dynamique du match. Nous sommes une équipe offensive et nous créons presque toujours des options », a indiqué Xavi en conférence de presse, lundi.

Compo probable du Barça contre l’Inter Milan :

Gardien : M-A. Ter Stegen

Défenseurs : E. Garcia, A. Christensen, M. Alonso

Milieux de terrain : S. Roberto, S. Busquets, Pedri, Gavi

Attaquants : Raphinha, R. Lewandowski, O. Dembélé