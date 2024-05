ASSE : Un taulier de Rodez menace Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard

En course pour la montée en Ligue 1, Rodez se tient prêt pour défier Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard.

Saint-Etienne et Rodez en quête de points pour maintenir leur rang

L’ASSE et Rodez s’affrontent vendredi (20h45), pour le compte de l’avant-dernière journée de Ligue 2. Les Verts reçoivent le club de l’Aveyron à Geoffroy-Guichard, à guichets fermés. Les supporters stéphanois ont fait le plein du stade depuis plusieurs semaines. Ils n’attendent plus que le RAF dans un Chaudon qui s’annonce bouillant. Quant à l’équipe de Saint-Etienne, elle est gonflée à bloc, après le nul concédé à Guingamp au Roudourou, samedi dernier (2-2). Olivier Dall’Oglio et ses joueurs peaufinent leur préparation, afin d’en découdre avec l’équipe de Didier Santini.

Deuxième du championnat, à égalité de points avec Angers SCO (3e), l’ASSE doit impérativement remporter le match contre Rodez, afin de conforter son rang, avant la 38e et dernière journée décisive. L’objectif est aussi le même pour les visiteurs. Quatrième au classement et en course pour une place finale dans le Top 5, ils ont besoin des trois points de la victoire contre Saint-Etienne, pour décrocher une place de barragiste pour la montée dans l’élite.

Akim Abdallah défie l’ASSE : « Nous irons à Geoffroy-Guichard pour gagner »

À trois jours du déplacement des Ruthénois dans la Forez, Akim Abdallah a envoyé un message défiant aux Verts. Il a laissé entendre que lui et ses coéquipiers ont l’intention de se ressaisir, après leur défaite rageante à domicile, contre Annecy (1-3). « Perdre contre Annecy nous a frustrés », a-t-il déclaré, avant d’annoncer la couleur : « Nous irons à Geoffroy-Guichard avec cette envie de développer notre football offensif, qui nous caractérise. Pour gagner ».

Le défenseur latéral gauche de Rodez assure que le déplacement à Saint-Etienne est un défi pour eux, après le faux pas contre Annecy. « A la fin du match contre les Annéciens, nous nous sommes parlé dans le vestiaire, en disant qu’il fallait nous rattraper lors de la rencontre chez les Stéphanois », a prévenu Akim Abdallah. Pour rappel, Rodez a remporté le match aller contre l’ASSE (2-1) au stade Paul-Lignon, lors de la 2e journée du championnat, le 12 août 2023.