Mercato : Lyon fonce sur une pépite en Turquie, Lille aussi est sur le coup

Lyon serait aux trousses d’un espoir turc. Ce dernier intéresse aussi Lille et Leverkusen en Allemagne.

Lyon suit de près Emre Gökay, Lille dégaine déjà

Emre Gökay, ailier de Sivasspor, serait la nouvelle cible de Lyon. Le club rhodanien est parmi les clubs intéressés par le profil du jeune joueur prometteur. D’après le média turc As Marca, les émissaires de l’OL ont supervisé le joueur de 18 ans en Turquie, plus d’une fois. Ce dernier serait dans les plans des dirigeants rhodaniens, pour la relève au sein de l’équipe actuelle.

Séduisant dans le championnat turc, Emre Gökay plait aussi à Lille. Selon les indiscrétions de la source, les responsables lillois sont déjà passés à l’offensive, en faisant une première proposition estimée à 2,5 millions d’euros. Malgré la longueur d’avance du LOSC, John Textor ne lâche pas prise. Il attend la fin de la saison pour lancer son offensive.

L’ailier de Sivasspor plait aussi à Leverkusen et Fenerbahçe

Lyon doit également affronter la concurrence de Bayer Leverkusen, nouveau champion de la Bundesliga. Le club allemand suit aussi de près Emre Gökay. Et son profil est très bien apprécié au Bayer. Le natif de Kayseri (en Turquie) en pince cependant pour le Fenerbahçe, son club de cœur. Le club d’Istanbul n’est pas insensible à l’intérêt du talentueux joueur, mais il n’a pas encore fait d’offre pour le recruter, comme l’a précisé la source.

International turc U18, le N°21 de Sivasspor est sous contrat jusqu’en juin 2025. Il n’a donc plus qu’un an de bail avec le club qu’il a rejoint en février 2019. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il vaut un million d’euros sur le marché des transferts. Cette saison, le joueur visé par Lyon a pris part à 10 bouts de matchs avec l’équipe professionnelle de Sivasspor en Süper Lig. Il a aussi disputé 9 rencontres avec la réserve et a inscrit 2 buts.