Alerte Mercato : L’OM en discussion avec un attaquant algérien !

Alors que la saison n’est pas encore terminé, l’OM se projette déjà sur son prochain mercato d’été. Les dirigeants phocéens entamé des discussions avec l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise, Mohammed Amoura.

L’OM en discussions avancées avec Mohammed Amoura ?

L’été promet d’être très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, le départ de Jean-Louis Gasset au terme de la saison a ouvert la voie à une réflexion sur sa succession, marquant ainsi le début des préparatifs d’été pour les Phocéens. L’OM a également identifié les secteurs à renforcer et travaille activement sur ces pistes.

Outre la recherche d’un gardien de but et d’un défenseur central, le club présidé par Pablo Longoria s’attèle également à attirer un nouvel attaquant. Et pour ce faire, les regards se tournent vers Mohammed Amoura. L’attaquant algérien brille cette saison en Jupiler Pro League, comptabilisant 23 buts et 7 passes décisives en 43 matchs avec l’Union Saint-Gilloise.

L’Equipe assure que le profil polyvalent et explosif de Mohammed Amoura a séduit les dirigeants de l’OM, qui ont déjà entamé les premières démarches pour son recrutement. Les responsables phocéens seraient entrés en contact avec le joueur de 23 ans en vue d’une future collaboration.

Une force concurrence se met en place autour de ce dossier

Toutefois, la forte concurrence sur le marché des transferts, notamment en Premier League et en Bundesliga, complique la tâche à l’OM. Des clubs tels que Brighton, Wolverhampton, West Ham, Newcastle et même Liverpool sont aussi intéressés à l’attaquant algérien.

En Allemagne, l’Eintracht Francfort et le VfL Wolfsburg sont également sur les rangs pour recruter Mohammed Amoura, en cas de départ de certains joueurs clés. Cette forte concurrence renforce la valeur marchande du joueur, estimée à plus de 20 millions d’euros, ce qui rendre sa signature difficile pour un OM confronté à des difficultés financières.

Malgré ces obstacles, l’Olympique de Marseille reste déterminé à renforcer son effectif cet été avec des talents comme Mohammed Amoura. La gestion de ce dossier s’annonce donc délicate pour les Phocéens.