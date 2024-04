Urgence révélée à l’OL ! John Textor fonce sur un renfort offensif

En course pour une place en Europe, l’OL devra revoir son armada offensive trop dépendante d’Alexandre Lacazette. En ce sens, John Textor se lance sur une piste très prometteuse et impressionnante.

La défaite révélatrice de l’OL de John Textor face au PSG

La défaite 4-1 de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain le week-end dernier au Parc des Princes a été un moment significatif de la saison pour les Gones. Les hommes de Pierre Sage ont été rapidement submergés par deux buts précoces du PSG, avec un but contre son camp de Nemanja Matic à la 3e minute et un but de Lucas Beraldo Beraldo à la 6e minute.

Malgré le début difficile, l’OL a réussi à marquer grâce à Ernest Nuamah Appiah à la 37e minute. La défaite a été un coup dur pour l’OL, qui n’avait pas perdu depuis début mars et se trouvait à la 8e place du classement à ce moment-là. Cet événement a révélé les défis auxquels l’OL doit faire face pour atteindre ses objectifs de fin de saison et mieux aborder la prochaine campagne et ça, John Textor l’a bien compris après la chute du club à la neuvième place.

Une Lacazette-dépendance qui inquiète

L’Olympique Lyonnais (OL) a montré une certaine dépendance à Alexandre Lacazette durant cette saison 2023-2024. Les statistiques de l’attaquant illustrent bien son importance pour l’équipe. Lacazette a marqué 15 buts et délivré une passe décisive en Ligue 1. Il est impliqué dans 41% des buts des Gones, ce qui souligne son rôle crucial dans l’efficacité offensive de l’équipe.

La performance de Lacazette est d’autant plus remarquable que l’OL a connu une saison difficile. Ses buts ont souvent coïncidé avec des périodes de victoires pour l’équipe, ce qui renforce l’idée d’une dépendance à ses performances.

Cela dit, l’OL cherche probablement à développer une stratégie plus équilibrée pour ne pas reposer uniquement sur un joueur, même si celui-ci est aussi influent que Lacazette. D’où la quête de John Textor en Belgique sur la piste de Mohammed Amoura.

Mohammed Amoura, une piste à 20ME

En janvier dernier, John Textor s’est déployé pour offrir des renforts offensifs à l’Olympique Lyonnais. Il s’agit en l’occurrence de Gift Orban, Malick Fofana, Saïd Benrahma notamment. Mais le poids de l’attaque semble pourtant se reposer sur les épaules de Lacazette, d’où la nécessité de signer un autre buteur pour les concurrencer.

En effet, selon le journaliste Sacha Tavolieri le propriétaire de l’OL apprécie particulièrement Mohammed Amoura. La direction lyonnaise a même manifesté un intérêt pour l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise en janvier dernier et revient à la charge en vue de la saison 2024-2025.

⏳ Wait&See !



🌳🦅 Nottingham Forest (#NFFC) & Crystal Palace (#CPFC) sur Koki Machida ! 🇯🇵



🟡🔵 L’#USG en concurrence avec le #LOSC dans le dossier José Cordoba 🇵🇦



🇩🇿 Ça bouge pour Mohamed Amoura !



🎥 TOUTES LES INFOS ICI 👉🏼 https://t.co/K3hORJPYQ5 #JPL #mercato… pic.twitter.com/j499p4z6wn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 24, 2024

Les performances impressionnantes de l’Algérien, auteur de 22 buts toutes compétitions confondues, au cours de la saison actuelle ont attiré l’attention de plusieurs clubs, et l’OL fait partie des équipes qui suivent de près la situation du joueur.

Pour l’attirer chez les Rhodaniens, John Textor sait déjà à quoi s’en tenir. L’Union Saint-Gilloise a fixé ses conditions pour un éventuel transfert de Mohammed Amoura, avec une offre de départ de 20millions d’euros, plus des bonus et un pourcentage à la revente.

Il est clair que l’OL cherche à se renforcer pour la saison 2024-2025, et Amoura, avec son profil de buteur efficace, pourrait être une option intéressante pour l’équipe lyonnaise. Mais ils devront se préparer à la concurrence d’autres clubs comme l’Eintracht Francfort, Tottenham mais aussi Brighton.