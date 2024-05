L’OM sort la grosse artillerie pour le successeur de Jean-Louis Gasset

L’OM ne compte plus perdre du temps dans sa quête au successeur de Jean-Louis Gasset. La direction marseillaise passe à l’offensive et déploie la grosse artillerie pour sa priorité.

OM : Les choses s’accélèrent pour l’après Jean-Louis Gasset

C’est un secret de polichinelle. Jean-Louis Gasset quittera l’Olympique de Marseille à la fin de la saison en cours. L’homme de 70 ans avait 100 jours pour tenter de redresser la barre à la tête d’un club qui a surtout connu une première moitié de saison difficile. Seule étincelle de cette saison sombre, la course en Ligue Europa avec une place en finale à aller chercher jeudi.

Mais du côté de la direction, on est plus que jamais à fond dans la course au successeur de Gasset. Pablo Longoria et sa direction ont ciblé plusieurs profils dont Paulo Fonseca. L’entraîneur du LOSC, en fin de contrat, est la priorité numéro 1 des Marseillais et ils semblent qu’ils soient prêts à tout pour réussir à le convaincre de rejoindre la Canebière.

L’OM passe à l’offensive pour Paulo Fonseca

C’est la grosse annonce mercato du jour du côté de la cité phocéenne. Au lendemain de la mise au point d’Arnaud Pouille qui a scellé l’avenir de Franck Haise à Lens, l’OM est passé à l’offensive pour sa cible prioritaire. Selon Gianluca Di Marzio, l’OM a transmis une offre importante à Paulo Fonseca. Cette démarche intervient dans un contexte où l’entraîneur portugais arrive en fin de contrat avec le LOSC et suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens.

La direction marseillaise, dirigée par Pablo Longoria, est prête à prendre des mesures radicales pour assurer l’avenir de l’équipe. Fonseca, de son côté, n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Il est conscient de l’intérêt que plusieurs clubs, dont l’AC Milan, portent à son égard et se laisse un temps de réflexion avant de s’engager pour être le probable successeur de Jean-Louis Gasset.

Le Milan AC discute aussi avec Fonseca

L’offre de l’OM à Paulo Fonseca est un signe clair de l’ambition du club marseillais. Avec cette proposition jugée importante, l’OM espère convaincre Fonseca de rejoindre le projet sportif et de contribuer à l’écriture d’un nouveau chapitre dans l’histoire du club. Cependant, les Marseillais ne sont pas les seuls actuellement en contact avec le Portugais.

Toujours selon le journaliste italien, en plus d’être en discussions avec Sergio Conceiçao, l’actuel entraîneur du FC Porto, le Milan AC garderait également les contacts avec Fonseca reste une option et est apprécié par la direction des Rossoneri également. En effet, ils assurent que les retours en provenance de Lille (un club avec lequel Milan entretient de bonnes relations) sont très positifs.