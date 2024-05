Mercato OL : Lyon en pince pour un prolifique attaquant en Belgique

Selon les indiscrétions de L’Equipe, un avant-centre évoluant en Belgique a été ciblé par Lyon pendant le mercato hivernal. Une piste que John Textor pourrait relancer cet été.

Mercato : Lyon visait Mohammed Amoura en priorité

Très actif sur le marché hivernal 2024, Lyon a recruté sept joueurs en janvier. Deux jeunes talents prometteurs parmi eux sont en provenance de la Belgique. Ce sont : Malick Fofana (19 ans) et Gift Orban (21 ans). Ils ont débarqué du même club, La Gantoise, l’un après l’autre. L’OL a déboursé respectivement 17 millions d’euros et 12 millions d’euros, hors bonus, pour s’attacher les services du polyvalent milieu de terrain et de l’attaquant nigérian.

En dehors de Malick Fofana et Gift Orban, Lyon avait tenté de recruter Mohammed Amoura pendant le même mercato d’hiver, d’après les informations du quotidien sportif. Ce dernier est un avant-centre évoluant également dans le championnat belge, précisément sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise. C’est son profil qui était ciblé en priorité.

L’OL refroidi par le prix fixé pour le buteur de l’Union Saint-Gilloise

Toutefois, l’indemnité de transfert exigée par la direction des Unionistes pour leur buteur a refroidi John Textor, le président de Lyon. Le club de Jupiler Pro League demandait au moins 20 millions. La cote de Mohammed Amoura est pourtant évaluée à 16 millions d’euros par Transfermarkt. Les décideurs de Lyon ont finalement préféré recruter Gift Orban, à moindre coût, abandonnant ainsi la piste Mohammed Amoura. Une piste qui pourrait être réactivée cet été, vu qu’Alexandre Lacazette (33 ans) est annoncé sur le départ, avec insistance.

Notons que l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise fait une saison remarquable en Belgique. Il a marqué 23 buts et a délivré 7 passes décisives en 44 matchs disputés, toutes compétitions confondues, lors de l’exercice actuel. L’international Algérien (22 sélections, 6 buts) a encore trois ans de contrat avec le club bruxellois, soit jusqu’à fin juin 2027.