Atalanta-OM : Le maire de Marseille prépare une belle surprise en cas de victoire

À quelques heures du choc entre l’OM et l’Atalanta Bergame pour le compte du match retour de la Ligue Europa, le maire de Marseille a fait une grande promesse en cas de qualification de l’équipe phocéenne pour la finale.

L’OM obtient un soutien de taille

L’OM affronte l’Atalanta Bergame ce jeudi 9 mai 2024 au Stade Azzurri d’Italia pour la manche retour des demi-finales de la Ligue Europa. L’ambiance change à Marseille. La ville se mobilise derrière ses joueurs pour ce grand rendez-vous. Les deux formations se sont neutralisées au match aller (1-1) au Vélodrome. Une des deux équipes va quitter la course pour le sacre ce soir. Dans une interview accordée à BFM Marseille Province, le maire de Marseille, Benoît Payan a promis une surprise de taille en cas de qualification de l’OM pour la finale de cette compétition européenne.

« La ville de Marseille va faire une surprise. Comme c’est une surprise, je ne vais pas la raconter. Si on est en finale, on va faire quelque chose de gros, que l’on sait faire, pour les Marseillaises et les Marseillais, à disposition de tous », a-t-il dit. Benoît Payan prédit la victoire de l’Olympique de Marseille. « Un pronostic ? 2-1 pour nous, après le sport reste le sport, on ne peut jamais dire à l’avance ce qu’il va se passer, on peut juste espérer qu’on va gagner », a ajouté l’homme politique.

L’OM peut-il battre l’Atalanta Bergame ?

Le technicien de l’OM, Jean-Louis Gasset et ses hommes sont prêts pour battre les Bergamasques et rejoindre la finale qui se tiendra à Dublin. « Demain, c’est un autre match qui va débuter dans un stade difficile, où nous allons axer sur le combat, sur les duels, et où nous devons défendre aussi bien que ce qu’on l’a fait au Vélodrome, en y ajoutant le petit plus de l’efficacité », a expliqué Gasset en conférence de presse avant cette affiche.