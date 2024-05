OM : Gasset prépare une mauvaise surprise pour un buteur

Jean-Louis Gasset et l’OM jouent gros ce soir face à l’Atalanta Bergame pour une place en finale de Ligue Europa. L’homme de 70 ans a préparé son équipe pour une soirée de folie en Italie.

Atalanta – OM : Gasset veut sauver la saison marseillaise

L’OM se prépare à vivre une soirée spéciale ce jeudi en Ligue Europa. Au milieu d’une saison complètement ratée, avec un changement incessant d’entraîneur, le club phocéen s’accroche à un hypothétique exploit en Ligue Europa pour sauver sa saison sous les ordres de Jean-Louis Gasset.

Marseille se rend en Italie pour défier ce soir l’Atalanta Bergame avec la conviction de réaliser un résultat positif. En conférence de presse, Gasset a exprimé sa confiance en la capacité de son équipe à se qualifier pour la finale de la Ligue Europa malgré le défi que représente l’Atalanta Bergame. Après un match nul à l’aller, il croit en les qualités et la détermination de ses joueurs pour obtenir un résultat positif lors du match retour.

« Le groupe a souffert bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des bonnes et des mauvaises périodes, des périodes de doute. Ils ont souffert. Aujourd’hui, ils sont conscients qu’ils sont à un match d’un rendez-vous historique », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le plan de Gasset pour stopper Gianluca Scamacca

Le match retour promet d’être intense et disputé, et l’OM devra faire preuve de résilience et d’efficacité pour espérer décrocher son billet pour la finale. Gianluca Scamacca, l’attaquant de l’Atalanta, est l’homme à surveiller pour l’OM.

Avec des buts dans chacune de ses cinq dernières apparitions, il représente une menace sérieuse pour la défense marseillaise qu’il a déjà fait craquer au Vélodrome. Pour limiter son influence, Gasset a bien sa petite idée.

L’entraîneur du club marseillais a expliqué que ses défenseurs devront être particulièrement vigilants face à Scamacca en raison de sa taille et de sa force. « Il faut un marquage de tous les instants, ne pas le laisser une minute. On a vu à l’aller que ça a été fatal. », tel est le mot d’ordre lancé par Gasset à Chancel Mbemba et compagnie.