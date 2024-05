ASSE-Rodez : Le verdict tombe pour Larsonneur, Sissoko et Wadji

Olivier Dall’Oglio, entraineur de l’ASSE, a donné des nouvelles de Gautier Larsoneur, Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji, à un jour du match contre Rodez. Il y en a une très mauvaise.

Larsonneur sera situé vendredi matin

Comme prévu, Olivier Dall’Oglio a fait le point-santé sur son groupe, avant d’affronter Rodez AF, vendredi (20h45). Il a fait savoir qu’aucune décision n’a encore été prise concernant Gautier Larsonneur. Elle sera prise vendredi, le jour du match, selon le coach stéphanois. « Il va de mieux en mieux. Une décision sera prise demain, après avoir laissé passer la nuit ». Les deux staffs (médical et technique) ont décidé d’attendre le plus tard possible, avant de prendre une décision, évidemment en fonction des sensations du portier.

Etienne Green se tient prêt !

Le coach gardois précise cependant qu’aucun risque ne sera pris pour gardien N°1 de l’ASSE, s’il n’est pas remis. « Si Gautier est à 50%, il n’y a pas d’intérêt », a-t-il indiqué. Il se tient donc prêt à pallier l’éventuel forfait de ce dernier. « Si Etienne Green doit jouer, il a la confiance entière du staff », a déclaré Olivier Dall’Oglio, en conférence de presse d’avant-match. Touché à la cuisse en toute fin du match contre Guingamp (2-2), il y a cinq jours, Gautier Larsonneur est victime d’une déchirure musculaire, au niveau « d’une ancienne cicatrice ».

Retour de Sissoko, saison terminée pour Wadji

Concernant Ibrahim Sissoko, il est totalement remis de sa blessure au mollet. La confirmation a été donnée par le coach des Verts. Le meilleur buteur de l’ASSE « va très bien » et postule dans le onze de départ contre Rodez. « Ibra’ est prêt à démarrer. On l’a conservé la semaine dernière. Il a fait un gros travail athlétique », a-t-il assuré.

En revanche, l’autre avant-centre de Saint-Etienne, Ibrahima Wadji, est lui indisponible. Victime d’une rechute contre Caen, fin avril, il ne rejouera plus lors de l’exercice actuel. Sa saison est terminée, comme l’a fait savoir le technicien gardois.