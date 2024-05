ASSE : Larsonneur toujours incertain, Etienne Green pour finir la saison ?

Alors que l’incertitude demeure sur la disponibilité de Gautier Larsonneur pour ASSE-Rodez, vendredi, Etienne Green pourrait être titulaire. Un match crucial pour le jeune gardien de but ?

Appiah confirme la décision de l’ASSE pour Larsonneur

La présence de Gautier Larsonneur au sein de l’équipe de Saint-Etienne, vendredi, contre Rodez AF est compromise. Touché à la cuisse droite, en toute fin de match à Guingamp (2-2), il n’est pas certain de prendre part à la 37e journée de Ligue 2, dans deux jours. D’après le journal Le Progrès, le staff médical de l’ASSE a mis son gardien de but N°1 au repos et attend le dernier jour du match pour prendre une décision le concernant.

Olivier Dall’Oglio espère une cicatrisation rapide de sa blessure musculaire, d’ici vendredi. Mardi, Dennis Appiah a confirmé les informations du quotidien régional, sur RMC Sport. « On est précautionneux pour le moment. […]. On fera des tests en fin de semaine pour voir comment il se sent. Pour l’instant, on le garde au frais et on verra comment cela se passe […], s’il peut jouer ou pas ».

Green est-il prêt pour les deux derniers matchs de Ligue 2 ?

En effet, le portier de 27 ans n’est pas encore forfait. Si les résultats de l’IRM ne confirment pas la gravité de la blessure (lésion aux quadriceps), il est possible de voir dans les perches de Saint-Etienne, dimanche. Dans le cas contraire, c’est bien Etienne Green qui sera titulaire contre RAF. Et il se prépare évidemment pour disputer les deux derniers matchs décisifs de la saison, depuis la blessure du dernier rempart de l’ASSE.

Ce ne sera pas la première fois que la doublure de Gautier Larsonneur jouera cette saison. Il avait déjà remplacé ce dernier, entre fin octobre et début décembre 2023, quand il avait été blessé à l’épaule.

Etienne Green, une deuxième chance à saisir

Cependant, le bilan du portier de 23 ans avait été catastrophique. Il avait pris 9 buts en 5 matchs, pour seulement un clean sheet. L’ASSE avait concédé 4 défaites sur les 5 rencontres disputées par Etienne Green (23 ans). En tout cas, le jeune gardien britannique n’est pas l’assurance tout risque, comparativement au Français.

Gardien de but N°2 de l’ASSE

Mais il a une énorme occasion de montrer qu’il peut lui aussi devenir titulaire dans son club formateur, ce à quoi il aspire. Pour ce faire, il devra être décisif contre Rodez (le 10 mai), puis éventuellement face à Quevilly-Rouen (le 17 mai), s’il est finalement titularisé.