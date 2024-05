Mercato-choc : Importante précision pour l’avenir de Xavi Simons

À quelques semaines de la fin de saison, les rumeurs autour de l’avenir de Xavi Simons enflent de plus en plus. Prêté au RB Leipzig, le joueur de 21 ans n’aurait pas encore arrêté de décision concernant sa prochaine destination.

Xavi Simons s’accorde encore le temps de la réflexion

Jeudi, RMC Sport a révélé que Xavi Simons ne souhaiterait pas revenir au Paris Saint-Germain, où il n’avait aucune garantie quant à une place de titulaire dans l’équipe de Luis Enrique la saison prochaine. Si le RB Leipzig ne parvient pas à le conserver, l’ancien joueur du PSV Eindhoven se verrait bien rejoindre les rangs du FC Barcelone, son club formateur de 2010 à 2019.

Pas forcément opposé au départ de son Titi, le Paris Saint-Germain réclamerait pas moins de 60 millions d’euros pour le laisser partir. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Xavi Simons pourrait donc ne pas faire son grand retour au PSG pour renforcer l’équipe avec le départ de Kylian Mbappé. Sauf que cette version des faits ne ressemblerait pas à la réalité.

En effet, selon les informations obtenues par Fabrizio Romano, Xavi Simons et le PSG vont se rencontrer pour prendre une décision avant l’Euro 2024. Avec le départ de Mbappé, les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas se séparer du natif d’Amsterdam et le club allemand n’aurait pas non plus les moyens d’assumer un tel transfert cet été. Une tendance confirmée par une source proche du club de la capitale.

Xavi Simons excédé par les rumeurs sur son compte

En effet, d’après le compte Twitter PSG Inside Actus, Xavi Simons ne devrait pas tarder à s’exprimer pour faire la lumière sur sa situation. « Sûrement à la fin de saison en Bundesliga », assure le portail spécialisé, qui précise que le jeune international hollandais « ne s’est pas exprimé, mais il en a ras-le-bol de toutes les rumeurs » entourant son avenir.

« Dire que Xavi Simons ne veut pas revenir à Paris est faux. Le joueur veut simplement des certitudes comme tout joueur de football avant de revenir, savoir si on va recruter à son poste, savoir si on compte… », ajoute le média dédié aux Rouge et Bleu.

S’il obtient des garanties sur son utilisation par Luis Enrique la saison prochaine, Simons pourrait donc envisager un retour en Ligue 1 pour briller sous le maillot de son club formateur.