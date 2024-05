La grosse punchline de Larsonneur après le nul de l’AS Saint-Etienne face à Rodez

L’AS Saint-Etienne a perdu gros vendredi soir lors de son nul face à Rodez. Les Verts ont laissé filer deux précieux points, à la grande déception d’un Gautier Larsonneur sans pitié dans sa réaction.

ASSE : Un nul au goût amer pour Larsonneur

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient un gros coup à jouer dans cette 37e journée de Ligue 2. Une victoire face à Rodez, un concurrent direct dans la course à la montée en Ligue 1, allait encore plus rapprocher l’AS Saint-Etienne de son objectif. Malheureusement, c’est raté puisque Larsonneur et ses partenaires se sont fait accrocher sur un score de parité (1-1) après avoir pourtant longtemps mené grâce au but de Mickael Nadé, la surprise de cette fin de saison.

Malgré une domination dans le jeu, l’ASSE n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, laissant échapper des points précieux dans la course à la montée. Ils chutent maintenant à la troisième place, laissant passer le SCO d’Angers à la deuxième place, avec deux points d’écart. De quoi compliquer les chances d’une montée directe, alors qu’il ne reste plus qu’un seul match à livrer face à Quevilly.

Des mots forts de Larsonneur pour réveiller l’équipe

Un temps incertain, Gautier Larsonneur a finalement répondu présent dans les buts de l’AS Saint-Etienne, mais il n’a pu rien faire pour éviter cette frappe détournée de loger au fond de ses filets. «Ce soir ça ne tourne pas pour nous avec cette frappe contrée qui termine au fond de mes filets. Un championnat c’est 38 journées, pas 37, on fera le point dans une semaine », a réagi le gardien de but dans des propos relayés par EVECT.

Pour Larsonneur, il est clair que « ce sera compliqué d’aller à Quevilly comme dans tous les stades de Ligue 2 ». Malgré la déception, il faut aller de l’avant et préparer le dernier match de la saison. « Maintenant il faut se la fermer et bosser », a lâché le portier qui s’attend désormais à un résultat à Quevilly où il faut prendre les trois points. « S’il faut aller jouer les barrages derrière, on ira avec plaisir, sans souci, on se battra jusqu’à la dernière minute », a-t-il martelé.