PSG : Kylian Mbappé, rancunier jusqu’au bout

Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du PSG dans la soirée du vendredi. Si le Bondynois a tenu à saluer les personnes importantes qui ont marqué son passage au club, le Français a cependant oublié le président du club, Nasser Al Khelaïfi.

PSG : Kylian Mbappé, à la façon plutôt rancunière

L’attaquant de 25 ans quitte le PSG avec beaucoup de reconnaissance après sept bonnes saisons passées dans la capitale française. Cependant, il est clair que Kylian Mbappé ne garde pas que de bons souvenirs de son passage au club francilien. Il semble traîner une blessure ouverte avec le président du club, Nasser Al Khelaïfi, le seul à qui il n’a pas pensé lors de son message d’adieu publié sur ses réseaux sociaux.

L’attaquant français s’est souvenu de tous ses entraîneurs et directeurs sportifs, en commençant par Unai Emery et en terminant par un autre Espagnol, Luis Enrique. Mais sans jamais avoir à mentionner une seule fois le nom du dirigeant qatar.

Une relation de plus en plus dégradante entre Mbappé et Al Khelaïfi

La bonne relation que les deux entretenaient depuis l’arrivée du crack de Bondy a commencé par s’effriter seulement l’été dernier en sept ans de collaboration. Tout a commencé lorsqu’en juillet, Kylian Mbappé a décidé d’informer le club qu’il n’activerait pas l’option de prolongation de son contrat jusqu’en 2025. À ce même moment, tout a explosé.

Le champion du monde français a accusé le PSG d’avoir divulgué sa décision à la presse et le club a répondu en le mettant en vente et en le retirant du groupe qui devait partir en tournée américaine pour préparer la saison. Le joueur a dû passer sa pré-saison avec la réserve et quelques autres coéquipiers n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique. Cet épisode, Mbappé ne l’oublie pas et c’est pour cela que sa relation avec Nasser n’a plus jamais été la même.

La paix des braves pour protéger les intérêts du PSG

En août, les deux parties sont parvenues à un accord professionnel pour normaliser la situation et tenter d’affronter la saison de la meilleure des manières. Mbappé a renoncé à la prime contractuelle de 100 millions qu’il devait percevoir à l’issue de ce parcours et le club lui a rouvert les portes de l’équipe. Depuis, le capitaine des Bleus a eu une saison normale, contribuant aux nombreux succès du PSG.

Kylian Mbappé a marqué 43 buts en 46 matches officiels, mais il n’oublie pas non plus les derniers mois, au cours desquels il est subitement devenu plus un habitué du banc de touche qu’il ne le souhaiterait. Il sent que derrière cette décision, il n’y a pas que Luis Enrique, mais le club, blessé par son départ annoncé pour le Real Madrid.

Car le club parisien n’a jamais douté que derrière la décision de Mbappé de ne pas prolonger son contrat il y avait toujours eu le Real Madrid, une équipe à laquelle il avait renoncé en 2022 mais avec laquelle il n’a pas pu rompre tout contact. Depuis janvier, Mbappé était déjà un joueur du Real Madrid selon Marca, qui a annoncé qu’il avait déjà signé avec le club espagnol. Il devrait bénéficier des adieux officiels du Parc des Princes ce week-end, même s’il aurait souhaité quitter le club avec le souvenir d’avoir remporté la Ligue des Champions.