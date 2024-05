Mercato OM : Habib Beye remis à sa place pour la succession de Gasset

Le technicien sénégalais, Habib Beye rêve d’entraîner l’OM après son départ du Red Star. Jean-Michel Larqué critique sa stratégie de communication.

Larqué tacle Habib Beye

Sacré champion de National avec le Red Star, Habib Beye multiplie les appels du pied vers la Ligue 1, notamment en direction de l’Olympique de Marseille, club qu’il rêve d’entraîner. Dans une interview accordée à L’Equipe, il se dit prêt à prendre la succession de Jean-Louis Gasset.

« Si des gens pensent que je me place à l’OM, allez-y, dites-le. Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l’OM se manifeste, j’irais. C’est le club qui m’a le plus donné d’émotions, depuis mon enfance. J’en ai été le capitaine. Si l’OM m’appelle, mais j’y vais en courant ! Je n’ai aucun problème à le dire », a déclaré le coach sénégalais.

Mais ses démarches agacent le consultant pour RMC, Jean-Michel Larqué. Ce dernier a critiqué vertement les sorties médiatiques de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. « En tout cas, la façon de faire m’interpelle. Ce garçon a probablement des qualités mais je pense qu’il devrait faire preuve d’un peu de patience et respecter les gens en place », a lâché l’ancien international français dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

🗣️💬"Habib Beye devrait faire preuve de patience. Il y a un fossé entre réussir à faire monter le Red Star en Ligue 2 et l'OM qui veut retrouver la Ligue des Champions"



❌ Jean-Michel Larqué conseille à Beye de ne pas griller les étapes. pic.twitter.com/DRpUsp2d0z — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 10, 2024

Beaucoup de pression à l’OM

Larqué a indiqué que Beye n’a pas encore l’expérience qu’il faut pour prendre les rênes de l’Olympique de Marseille. Il y a une pression énorme au club phocéen. « Je lui souhaite le meilleur mais rappelons qu’il est monté de National en Ligue 2, et entre le Red Star et l’OM qui cherche à revenir en Ligue des Champions, il y a un fossé que Beye n’est pas encore susceptible de combler », a-t-il expliqué.

Larqué l’invite à faire preuve de patience et respecter les étapes nécessaires dans sa carrière, malgré son succès en National. Il pense qu’une opportunité à l’OM pourrait se présenter à Beye dans le futur. « Je trouve désolant qu’il soit impatient dans sa carrière qui a bien commencé. Il y a des étapes à franchir. Je pense qu’il pourra effectivement entraîner l’OM un jour. Mais j’ai l’impression que c’est un peu tôt », a-t-il ajouté.