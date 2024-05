Vente bouclée : Quel sort pour Soucasse, Perrin et Rustem à l’ASSE ?

Un bouleversement se profile à l’ASSE, à la suite de l’annonce de la vente du club ligérien, par L’Équipe. Quel sera le sort de Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem ?

Le vente ASSE bouclée avant fin mai ?

La vente de l’ASSE est imminente selon les informations du quotidien sportif. Elle sera cédée au groupe canadien Kilmer, dont le projet est porté par Ivan Gazidis. La cession de l’AS Saint-Etienne « est en bonne voie » et devrait être finalisée avant fin mai, à en croire la source.

Le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sera vendu à un montant compris 20 et 30 millions d’euros, d’après le média. La vente se ferait, plus précisément, à une somme entre 20 à 25 millions d’euros si les Verts restent en Ligue 2, et de 5 millions d’euros en plus, s’ils retrouvent la Ligue 1 à l’issue de la saison.

Ivan Gazidis, futur homme fort de l’ASSE

Une fois la vente de l’ASSE actée, Ivan Gazidis (ex-directeur sportif d’Arsenal et de l’AC Milan), qui est pressenti pour être l’homme fort du club, va former une nouvelle équipe dirigeante à Saint-Etienne. D’ailleurs, il a été nommé président de Kilmer Sports Ventures, depuis le 5 mars 2024.

Le triumvirat, composé de Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général adjoint en charge des activités sportives), pourrait éventuellement sauter. D’ailleurs, le journal sportif nous donne quelques indices sur le sort de ces trois dirigeants.

Soucasse sur le départ, Perrin et Rustem pourraient rester

Avec la possible nomination d’Ivan Gazidis au poste de président, Jean-François Soucasse va évidemment quitter l’ASSE. Il n’a plus envie de poursuivre l’aventure dans le Forez, alors qu’il a un gros parachute doré, selon la source. Contrairement à Soucasse, Loïc Perrin pourrait rester dans l’organigramme de la nouvelle équipe.

Toutefois, il est possible qu’il soit remplacé au poste de coordinateur sportif par Huss Fahmy, directeur des opérations football d’Arsenal, il y a quatre ans. Concernant Samuel Rustem, « il pourrait rester pour assurer la transition et une refonte du marketing, de la communication et de la formation », comme indiqué par L’Équipe.