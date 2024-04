Mercato : Une piste de Saint-Etienne confirmée, Loïc Perrin va-t-il revenir à la charge ?

En quête de renforts offensifs à l’hiver, l’AS Saint-Etienne a tenté un coup à Nantes. Le joueur ciblé pourrait être la première piste de Loïc Perrin cet été.

Mercato : L’ASSE a tenté de faire revenir Kader Bamba

La rumeur d’un retour de Kader Bamba à l’ASSE a circulé, pendant le mercato d’hiver. Alors que le remuant ailier a marqué l’unique but de la victoire de Nantes face au Havre (0-1), dimanche, dans le temps additionnel, en sortant du banc de touche, Ouest-France confirme que le club ligérien a tenté de le recruter en janvier 2024. Le N°12 des Canaris n’a pas assez de temps de jeu cette saison. Il a été titulaire une seule fois en Ligue 1.

Quant à Saint-Etienne, elle était à la recherche de renforts en attaque, après une série de 5 défaites en Ligue 2, de novembre à la mi-décembre 2023. Le club ligérien s’est finalement fait prêter les services d’Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, d’Augsbourg. Le polyvalent avant-centre (6 buts et 2 passes décisives) et l’ailier gauche (3 buts et une passe décisive) satisfont les attentes d’Olivier Dall’Olgio. En tout cas, Loïc Perrin ne regrette pas de les avoir fait venir à l’ASSE, alors qu’ils étaient en grande difficulté au sein du club bavarois, en Bundesliga.

Une pige réussie à Saint-Etienne la saison dernière

Pour revenir à Kader Bamba, ce serait un retour pour lui à l’ASSE, si la direction du club avait trouvé un terrain d’entente avec son homologue de Nantes. Il avait déjà été prêté chez les Verts, lors de la deuxième moitié de la saison dernière. Arrivé en renfort en janvier 2023, il avait pris part à 14 matchs de Ligue 2, pour 4 buts marqués et une passe décisive. Le virevoltant attaquant avait ainsi contribué au maintien de l’équipe de Saint-Etienne.

Kader Bamba, première piste de l’ASSE pour l’été ?

À moins de deux mois du mercato d’été, Kader Bamba se présente évidemment comme une première piste pour les Stéphanois. Cette fois, Loïc Perrin n’aura pas à négocier avec le FC Nantes, car le joueur de 30 ans sera libre de tout contrat en juin. En plus de l’avantage d’être libre, il connait déja bien l’environnement de l’ASSE. Son intégration ne serait donc pas un souci.

Si l’équipe d’Olivier Dall’Oglio retrouve l’élite, Kader Bamba pourrait lui apporter son expérience du haut niveau. Il totalise 79 matchs en Ligue 1, quatre en Ligue Europa et 10 en coupe de France. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si son profil ou ses services intéressent toujours les Verts. En d’autres terme, rien n’indique pour l’instnat que Loïc Perrin va relancer la piste menant vers le natif de Sarcelles.