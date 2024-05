L’ASSE en danger pour la montée, Dall’Oglio perd son sang froid

La montée de l’ASSE en Ligue 1 est compromise, après le nul concédé à Rodez AF. Olivier Dall’Olglio semble pris de panique !

L’ASSE chute au mauvais moment et se complique la tâche

L’ASSE n’est plus deuxième de la Ligue 2. Elle a cédé cette place si importante à Angers SCO, à l’issue de la 37e et avant dernière journée du championnat. Les Stéphanois perdent cette place qualificative directement pour la Ligue 1, au mauvais moment. Ils n’ont plus leur destin entre les mains pour revenir à la 2e place et il ne reste plus qu’un seul match pour boucler la saison. Assurée de finir au moins à la 3e place, Saint-Etienne va devoir se préparer pour jouer un match de play-off et deux autres de barrages, contre le 16e de la Ligue 1, si elle remporte le premier match.

Comme vous pouvez le constater, l’ASSE s’est compliqué la tâche, dans un virage décisif dans la course pour la montée directe en Ligue 1. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio menait pourtant Rodez (1-0, 38e), devant ses milliers de supporters à Geoffroy-Guichard (35 701), mais elle s’est fait rejoindre en fin de match (1-1, 79e).

ASSE : Trois matchs supplémentaires en vue

Revenu sur la rencontre, l’entraineur n’a pas caché sa grosse déception. « On est extrêmement déçus. Il y a beaucoup de tristesse ». En effet, l’AS Saint-Etienne peut tout perdre, même en finissant sur la 3e marche du podium. Si elle ne gagne pas le match de play-off contre le vainqueur de l’opposition entre le 4e et le 5e, ce sera encore la Ligue 2 la saison prochaine. En cas de victoire, Olivier Dall’Oglio et ses joueurs devront ensuite batailler face au barragiste de la Ligue 1, lors d’une double confrontation (aller et retour). Et ce n’est pas gagné !

Olivier Dall’Oglio perd son sang froid

Vu la possible fin de saison catastrophique de l’ASSE, le coach gardois ne semble plus serein. C’est en tout cas l’impression qui se dégage de ses propos tenus en conférence de presse. « On perd trop de ballons. On cherche des choses trop complexes […]. Il y a des regrets sur le jeu. Il y a un petit bout de temps qu’on est moins précis. On en a parlé, mais ça ne suffit pas. […]. On tente des passes difficiles, des gestes durs. Le football, ce n’est pas ça », a-t-il déploré, tout en colère.

Que de regrets chez Olivier Dall’Oglio. « Notre jeu doit être plus fluide que ça. Et même avec la pression, on doit être meilleurs que ça », a-t-il martelé, avant le dernier match de son équipe à Quevilly, vendredi. Notons que l’ASSE peut bien remporter le match contre QRM, comme l’espère son entraineur, mais cela pourrait ne pas suffire. Si Angers en fait de même face à l’USL Dunkerque lors de l’ultime journée, c’est le SCO qui accompagnera Auxerre en Ligue 1.