Alerte Mercato : De Laurentiis répond au PSG pour Kvaratskhelia !

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG ferait désormais de Kvicha Kvaratskhelia sa cible prioritaire pour le mercato estival à venir. Mais il faudra convaincre le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Le PSG prêt à dépenser une fortune pour signer Kvicha Kvaratskhelia

Vendredi, RMC Sport et L’Équipe ont annoncé en chœur que Khvicha Kvaratskhelia serait la nouvelle priorité du Paris Saint-Germain pour la succession de Kylian Mbappé. Des discussions seraient même déjà en cours autour d’un deal à hauteur de 80 millions d’euros entre Luis Campos avec l’agent de l’ailier du SSC Naples.

« Il y a un peu moins de trois semaines, le dirigeant portugais se trouvait à Rome où il avait quelques rendez-vous dont un avec l’agent de Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier fait bien partie des joueurs qui intéressent le PSG. L’attaquant géorgien est, selon nos informations, la priorité des dirigeants parisiens.

Depuis plusieurs semaines donc, les discussions existent entre toutes les parties et elles avancent plutôt bien. En particulier entre Paris et les représentants du joueur qui n’est pas du tout insensible à l’intérêt prononcé des rouges et bleus. Il se pourrait que le Géorgien ne soit pas retenu coûte que coûte par son club en cas de bonne offre, située autour des 80 millions d’euros. Le champion d’Italie 2023 a d’ores et déjà entamé les recherches pour recruter son remplaçant », explique le média francilien.

De son côté, le Corriere dello Sport révèle que le Napoli envisage finalement de céder son numéro 77 pour 82 millions d’euros, avec un prêt assorti d’une option d’achat pour le milieu parisien Manuel Ugarte. Toujours selon la source transalpine, Kvaratskhelia serait très intéressé par un transfert au PSG et la perspective d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Sauf que le patron du club où évolue Victor Osimhen ne serait pas particulièrement enclin à laisser filer son joyau géorgien.

De Laurentii veut prolonger Kvicha Kvaratskhelia

Lié au SSC Naples jusqu’en juin 2027, Khvicha Kvaratskhelia fait partie des quatre ou cinq joueurs dont rêve le Paris Saint-Germain pour renforcer l’équipe de Luis Enrique la saison prochaine. Mais le journaliste Fabrizio Romano assure que le président napolitain Aurelio De Laurentii ne souhaiterait pas se séparer du natif de Tiflis. Alors que Victor Osimhen a déjà reçu un bon de sortie pour un transfert à 130 millions d’euros cet été, le club italien n’aurait aucune envie de perdre l’ailier de 23 ans.

« Napoli veut prolonger le contrat de Khvicha Kvaratskhelia et est prêt à multiplier son salaire par 6. Les Partenopei veulent inclure une clause libératoire d’environ 150M€ dans son nouveau contrat. Aurelio De Laurentiis n’est pas ouvert à une vente cet été et le club qui voudra l’acheter devra surpayer un transfert.

Contrairement à Kvara, Osimhen est sur le marché des transferts. Pour le moment, les clubs ne se bousculent pas pour lui », indique Foot Mercato. Reste maintenant à savoir si le Paris SG acceptera de payer la fortune qu’exige le Napoli pour l’ancien coéquipier de Fabian Ruiz.