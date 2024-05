Une opportunité en or pour lancer le mercato du RC Lens ?

Le RC Lens s’attend à enregistrer plusieurs renforts cet été pour mieux aborder la saison prochaine. En ce sens, un joli coup à 7 millions d’euros s’offrent aux dirigeants des Sang et Or.

Le mercato s’agite déjà pour le RC Lens

Sixième de Ligue 1, le RC Lens jette ses dernières forces dans la bataille pour tenter d’arracher l’une des places qualificatives en compétitions européennes. Quoi qu’il en soit, le club aura besoin de renforts pour la prochaine campagne et la direction semble avoir déjà pris les devants pour s’offrir quelques recrues cet été.

En ce sens, les dernières rumeurs indiquent que le club entraîné par Franck Haise compterait déjà trois renforts. Il y a d’abord le gardien de but Hervé Koffi, annoncé depuis plusieurs semaines en provenance de Charleroi. A lui s’ajouteraient Jhoanner Chavez (EC Bahia, transfert définitif) et récemment Sidi Bane de BATE Borisov. Mais ils ne devraient pas s’arrêter à ces trois renforts.

Le RC Lens sur une piste à 7 millions d’euros ?

D’après les informations de Jeunes Footeux, le club artésien serait très intéressé par le profil d’un joueur prometteur de Ligue 1. Il s’agit de Muhammed Cham, un milieu de terrain évoluant du côté de Clermont Foot. Avec 8 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1, il est devenu une cible prioritaire pour le Racing Club de Lens.

Les Lensois considère Muhammed Cham comme une opportunité en or, d’autant plus que sa clause libératoire est fixée à 7 millions d’euros. Cette somme est jugée abordable pour un joueur de son calibre et pourrait représenter un excellent investissement pour le club.

Cham, qui a prolongé son contrat avec Clermont Foot jusqu’en juin 2026, a déjà montré son potentiel lors de ses prêts précédents et depuis son intégration à l’équipe première.