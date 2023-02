OM : Un milieu du Clermont Foot prévient Tudor avant le choc

Publié par Dylan le 11 février 2023 à 17:53

En marge de la 23ème journée de Ligue 1 entre Clermont et l'OM, un milieu du CF63 a pris la parole pour prévenir les Phocéens.

Après l'euphorie de la Coupe de France, retour au championnat. Et là, il va falloir se reconcentrer pour l'Olympique de Marseille. Battu par une solide équipe niçoise la semaine passée au Vélodrome (1-3), le club phocéen ne doit pas laisser filer des points contre le Clermont Foot. Pour le moment, les hommes d'Igor Tudor sont toujours deuxièmes de la Ligue 1, à égalité de points avec le RC Lens.

Vous l'aurez compris, un mauvais résultat contre le CF63 combiné à une victoire nordiste plongerait définitivement l'OM dans le doute. Et ce, malgré la récente série de six victoires consécutives (qui s'est achevée avec le nul 1-1 contre Monaco, le 28 janvier dernier). Pour éviter cette déconvenue, Igor Tudor devrait profiter du retour des défenseurs Leonardo Balerdi et Eric Bailly. La dernière recrue en date, Vitinha, enchaînerait une seconde titularisation aux côtés de Dimitri Payet et Cengiz Ünder.

Muhammed Cham avant OM-CF63 : « On a un plan contre Marseille »

Pour ce rendez-vous contre le Clermont Foot (11ème), l'Olympique de Marseille devrait donc prendre le match au sérieux. D'autant que la dynamique auvergnate est très bonne : une seule défaite sur les cinq dernières rencontres de Ligue 1. Celle-ci est tout de même intervenue la semaine dernière contre Monaco, au stade Gabriel-Montpied (0-2). Si cet avertissement ne suffisait pas pour les Phocéens, un Clermontois s'est chargé de les prévenir : Muhammed Cham.

Devenu incontournable depuis trois matchs au sein de l'équipe dirigée par Pascal Gastien, le milieu offensif a adressé un message à ses futurs adversaires : « Même si Marseille a beaucoup de bons joueurs, notamment dans ma zone de terrain, je ne suis pas du genre à me faire du souci parce que je joue contre untel ou untel. Ce sera un match difficile, mais on a un plan pour les affronter. Si on arrive à l'appliquer samedi, on peut réussir un beau match » a-t-il déclaré dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 1. À Marseille de tout faire pour ne pas tomber dans le piège.