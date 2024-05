Le RC Lens sort les grands moyens, le mercato s’annonce prometteur

Alors que la saison 2023-2024 touche à sa fin, le RC Lens se tourne déjà vers l’avenir avec l’arrivée probable de cinq nouvelles recrues pour renforcer son effectif en vue de la saison 2024-2025.

Le RC Lens loin de ses standards de la saison dernière

Vice-champion en titre de France, le RC Lens espérait créer encore la surprise cette saison, avec une nouvelle qualification en Ligue des Champions comme objectif principal. Malheureusement, les Sang et Or sont complètement passés à côté de la mission, étant actuellement à la sixième place, à dix points de la troisième place.

Avec seulement trois matchs encore à jouer, les hommes de Franck Haise se contentent désormais d’aller chercher au moins une place dans l’une des deux autres compétitions de l’UEFA. Ce qui pourrait être un facteur déterminant pour convaincre les potentielles recrues. Mais en attendant, la direction lensoise semble avoir pris de l’avance avec cinq joueurs déjà annoncés pour la saison prochaine.

Le mercato est déjà lancé au RC Lens

La cellule de recrutement du club artésien réalise un travail énorme en coulisses et a coché plusieurs noms qui devraient rejoindre le RC Lens cet été selon Sport.fr. Le premier, Hervé Koffi, est un transfert déjà acté. Le gardien de but de Charleroi arrive pour succéder à Brice Samba, annoncé sur le départ ces dernières semaines.

Le gardien de but burkinabé est réputé pour ses réflexes et sa présence dans les airs, pourrait apporter une nouvelle dimension à la défense lensoise. Carlos Teran, lui, est annoncé en provenance de Chicago Fire. Ce défenseur colombien est connu pour sa solidité et son engagement physique. Il est envisagé comme le remplaçant idéal pour Kevin Danso, qui devrait aussi probablement quitter le club cet été.

Toujours dans la défense, Sidy Bane est pressenti pour rejoindre les rangs des Sang et Or. Le défenseur central du Bate Borisov a déjà fait ses preuves en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Son potentiel et sa polyvalence en font un candidat de choix pour la défense lensoise.

Un mercato ambitieux et prometteur pour Lens

Parmi les nombreuses cibles, le club a identifié un profil évoluant à Sochaux, une révélation du National. Alex Daho est présenté comme un dribbleur talentueux qui pourrait séduire les supporters lensois par sa capacité à créer des différences sur le flanc de l’attaque.

Le dernier sur la liste est un ancien de Ligue 1 passé par Rennes et Reims. Il s’agit de Rafik Guitane, un milieu de terrain qui brille à Estoril avec des statistiques impressionnantes. Son expérience et sa créativité pourraient être précieuses pour le milieu de terrain du RC Lens.

Ces arrivées potentielles signalent l’ambition du RC Lens de continuer à progresser et à se battre pour les places européennes. Avec ces renforts, les Sang et Or pourraient bien être l’une des équipes à suivre de près lors de la prochaine saison de Ligue 1.