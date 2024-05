Mercato : Deux gros départs se préparent au RC Lens cet été

Le RC Lens se prépare à faire un gros ménage dans son effectif cet été après une saison loin d’être satisfaisante. Lors du prochain mercato estival, le club sang et or mettra deux joueurs sur le marché.

Le RC Lens va tout chambouler cet été

Le RC Lens, actuellement sixième de Ligue 1 avec 49 points à deux journées de la fin, s’apprête à boucler une saison mitigée. Les hommes de Franck Haise ont encore deux matchs importants pour aller chercher une place européenne. Ils affrontent Rennes ce dimanche avant de terminer par Montpellier.

Après avoir découvert la Ligue des Champions avec un effectif inexpérimenté à ce niveau, le club souhaite revenir plus fort lors du prochain exercice et rester dans le haut du classement. Pour cela, de gros changements s’annoncent avec deux joueurs cadres qui pourraient quitter les Sang et Or cet été.

Abdul Samed et Angelo Fulgini mis sur le marché

Abdul Samed et Angelo Fulgini sont deux joueurs que le RC Lens envisage de mettre sur le marché des transferts cet été, selon Foot Mercato. Le club artésien est prêt à écouter les offres pour ces deux milieux de terrain après une saison où ils ont été assez discrets.

Abdul Samed, recruté pour 5 millions d’euros à l’été 2022 pour compenser le départ de Cheick Doucouré à Crystal Palace, a réalisé une bonne première saison mais n’a pas su enchaîner lors de son deuxième exercice. Depuis le début de l’année 2024, il n’est plus qu’une solution de remplacement pour l’entraîneur Franck Haise.

Quant à Angelo Fulgini, arrivé pour 7 millions d’euros en provenance de Mayence en janvier 2023, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme un titulaire important dans l’équipe artésienne. Il a été victime du retour en forme de David Pereira Da Costa et de la présence indispensable de Florian Sotoca.