Publié par Enzo Vidy le 05 avril 2023 à 21:39

Alors que le RC Lens n'est qu'à six points du PSG au classement, Angelo Fulgini a fait une grande annonce sur les ambitions du RCL.

Les supporters du RC Lens se remettent à rêver depuis le week-end dernier. Victorieux à Rennes samedi dernier (1-0), le RCL s'est emparé de la deuxième place du championnat en passant devant l'OM, et est également revenu à six unités du PSG, battu dimanche soir par l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes.

Le titre est désormais jouable pour le RC Lens, d'autant plus que les hommes de Franck Haise se rendent au Parc des Princes dans moins de deux semaines pour tenter de frapper un énorme coup dans la course au titre. En attendant, les Sang et Or veulent sécuriser une place en Coupe d'Europe l'an prochain, même si la possibilité de finir premier à l'issue de la saison commence à prendre une petite place dans la tête des joueurs lensois. Un joueur récemment arrivé au RC Lens a d'ailleurs fait une grande annonce à ce sujet.

RC Lens : L'aveu d'Angelo Fulgini sur la course au titre

Dans un entretien accordé à Eurosport, Angelo Fulgini, arrivé l'hiver dernier au RC Lens, s'est exprimé sur les ambitions du club, et a notamment été questionné sur la course au titre, qui ne cesse de se resserrer ces dernières semaines. "On va prendre les matches les uns après les autres. On a six points de retard aujourd'hui. On a un match hyper important vendredi contre Strasbourg à domicile. Ça passera par des victoires le week-end mais c'est sûr que c'est dans un petit coin de la tête."

Un discours qui sonne comme une confirmation en ce qui concerne la volonté d'aller chercher le titre en fin de saison côté lensois. Les hommes de Franck Haise auront l'occasion de mettre la pression sur le PSG dès vendredi soir, avec la réception du RC Strasbourg au stade Bollaert.