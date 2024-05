Vente ASSE : Le futur président de Saint-Étienne déjà connu ?

Alors que la Vente ASSE serait sur le point d’être officialisée, le futur président du club de Saint-Étienne serait d’ores et déjà connu. La révolution s’annonce chez les Verts

La Vente ASSE déjà signée ?

Ne souhaitant plus injecter de l’argent dans le club, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux co-actionnaires majoritaires de l’AS Saint-Étienne depuis une vingtaine d’années, s’apprêtent à passer la main à la tête du club stéphanois. Après plusieurs années de tractations, les deux hommes seraient parvenus à un accord avec un nouvel investisseur pour sauver le club.

D’après les informations du journal L’Équipe, les choses se sont accélérées et le projet de vente s’est concrétisé avec une piste sérieuse. Le groupe canadien Kilmer devrait ainsi prendre la suite de Romeyer et Caïazzo et la vente pourrait même se conclure pour un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros, dont 5 millions supplémentaires en cas de montée en Ligue 1, avant même la dernière journée du championnat de Ligue 2, vendredi contre QRM.

Si les supporters des Verts attendent avec impatience l’officialisation de la bonne nouvelle, l’ancien du club Patrick Guillou s’étonne du timing de cette annonce. « Ce qui interpelle, c’est le timing. Pourquoi cette urgence ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi le grand nettoyage de printemps aurait-il lieu au moment le plus charnière de la saison ? », a confié l’ancien défenseur sur les réseaux sociaux. Qu’à cela ne tienne. La Vente ASSE est imminente et le successeur de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo serait même déjà connu.

Ivan Gazidis, nouvel homme fort de l’ASSE ?

D’après L’Équipe, Ivan Gazidis et son groupe Kilmer seraient désormais l’unique projet en tête de liste avec un projet sérieux dans la course au rachat de l’AS Saint-Étienne. Le duo Cucci-Benabou ne serait plus dans la course. D’ailleurs, la vente pourrait intervenir la semaine prochaine. Selon Didier Bigard, l’ancien responsable des sports du quotidien régional Le Progrès, l’affaire serait même bouclée.

Le groupe Kilmer Sports Ventures devrait effectivement racheter l’ASSE. Et Ivan Gazidis, président du groupe d’investissements, devrait prendre la direction de l’ASSE après ledit rachat. Aux origines de la création de la Major League Soccer (MLS) aux États-Unis, puis ancien directeur général d’Arsenal (2009 et 2018) et PDG de l’AC Milan (2018 à 2022), l’homme d’affaires de 59 ans devrait donc être le nouvel homme fort des Verts. L’issue du dossier est proche.