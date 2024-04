Importante mise en garde à Saint-Étienne après la victoire contre Caen

Vainqueur du SM Caen ce weekend, l’AS Saint-Etienne est tout proche de la Ligue 1. Mais elle doit encore bien gérer les trois derniers matchs de la Ligue 2.

Saint-Etienne assurée de disputer les play-offs

L’AS Sain-Etienne a fait un pas de géant vers la Ligue 1, samedi. Grâce à sa victoire sur Caen (1-0), combinée à la défaite d’Angers face au Paris FC (3-1), les Stéphanois sont assurés de finir dans le top 5. Deuxième au classement avec 2 points d’avance sur Angers, Saint-Etienne a désormais son destin entre les mains, pour la montée directe dans l’élite. Pour ce faire, il leur suffit de remporter les trois derniers matchs du championnat.

Il s’agit d’un déplacement à Guingamp (9e), suivi de la réception de Rodez (4e) à Geoffroy-Guichard et enfin une confrontation avec Quevilly-Rouen, 18e et relégable, au stade Robert-Diochon. Un calendrier plutôt abordable pour des Verts, qui finissent très fort la saison.

Guillou prévient l’ASSE : « Le contenu est moyen et les matchs ne sont pas maîtrisés »

L’ASSE n’a perdu qu’un seul match (à Ajaccio), lors des 12 dernières journées de Ligue 2. Plus précisément, elle a remporté 10 victoires et a concédé un nul. Cependant, elle doit bien négocier les trois derniers virages de la course pour la montée directe en Ligue 1. Dans son analyse dans le quotidien Le Progrès, Patrick Guillou a mis en garde l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, contre le piège à éviter dans le sprint final. Surtout au regard des trois dernières prestations des Verts.

D’après le chroniqueur, Saint-Etienne doit se méfier sur quelques aspects. « Le contenu est moyen et la marge de manœuvre limitée. Les matches ne sont pas maîtrisés », a-t-il fait remarquer dans le journal régional.

Un casse-tête en vue pour la direction de l’ASSE

Patrick Guillou s’est également projeté vers la Ligue 1. Il évoque le gros chantier qui attend la direction sportive, si l’ASSE retrouve l’élite. « D’ailleurs, combien de cette escouade pourront prétendre à être titulaire la saison prochaine en Ligue 1 ? Casse-tête assuré pour le triumvirat », a-t-il indiqué, en soulignant que « le bas de laine sera effiloché, à moins que la vente virtuelle (du club) se concrétise ».

Pour rappel, Mickaël Nadé, Dylan Chambost, Aïmen Moueffek, Stéphane Diarra, Irvin Cardona, Nathanaël Mbuku et Maxence Rivera arrivent en fin de contrat en juin 2024. Tous les autres joueurs de l’équipe stéphanoise seront dans leur dernière année de contrat lors de la saison 2024-2025, sauf Ibrahim Sissoko et Mahmoud Bentayg, qui vont jusqu’en juin 2026.