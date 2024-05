L’OL pense déjà fort à la coupe de France, la preuve

L’OL a fortement pensé à la coupe de France, lors de son déplacement à Clermont, en se passant de trois joueurs en sursis et en ménageant trois autres.

Comment Pierre Sage a géré la menace de suspension ?

L’OL affrontera le PSG en finale de la coupe de France, le 25 mai prochain, après la dernière journée de la Ligue 1. À près de deux semaines de ce match qualificatif directement pour la Ligue Europa, Lyon a déjà la tête tournée vers le stade de Lille. Dimanche, à Clermont, Pierre Sage s’est privé de trois joueurs de son équipe type, qui sont sous la menace d’une suspension pour la finale. Il a laissé Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico à Lyon. Quant à Saïd Benrahma, il était dans le groupe de l’OL, mais il n’est pas entré en jeu au stade Gabriel-Montpied.

Sage a pris un gros risque avec Lacazette et Nuamah

En sursis aussi à Clermont, Ernest Nuamah, Ainsley Maitland-Niles et Alexandre Lacazette ont, eux, pris par la rencontre, qui était décisive pour le maintien des Gones à la 7e place de la Ligue 1. Restés sur le banc de touche au coup d’envoi, ils sont entrés en jeu en deuxième période. Le premier a foulé la pelouse à la 67e minute de jeu, tandis que les deux derniers sont entrés à un quart d’heure de la fin.

L’entraineur de l’Olympique Lyonnais a pris le risque de faire jouer les deux recrues et le capitaine, car il tenait à la victoire en Ligue 1, tout en pensant à la finale de la coupe de France. « J’ai hésité à les faire rentrer, mais c’était nécessaire », a justifié Pierre Sage après le match. Et tout s’est bien déroulé pour lui, car l’OL a remporté le match contre Clermont (0-1) et les trois joueurs n’ont pas pris de carton.

Encore un dernier sursis, avant la finale de la coupe de France

Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico, Saïd Benrahma, Ernest Nuamah, Ainsley Maitland-Niles et Alexandre Lacazette seront donc présents contre les Parisiens. Cependant, les joueurs Lyonnais ont encore un dernier match à bien gérer, face au RC Strasbourg. Ils devront éviter une expulsion lors de la dernière journée du championnat. Celui qui écopera d’un carton rouge contre le Racing Club sera automatiquement suspendu pour la finale contre le Paris Saint-Germain.