Mercato LOSC : Paulo Fonseca veut attendre la fin de saison pour s’exprimer

Considéré comme la cible prioritaire de l’Olympique de Marseille, Paulo Fonseca est tout proche de signer avec le club phocéen. Convoité également par le Milan AC, le tacticien portugais ne souhaite pas exprimer son choix immédiatement.

Le LOSC fait une saison fulgurante

À l’occasion de la 33e journée du championnat, les hommes de Paulo Fonseca ont remporté leur match contre le FC Nantes, 2 buts à 1, avec un doublé de Jonathan David. Actuellement 3e du championnat devant Brest, les Dogues font une saison plus que positive et devraient donc jouer la Ligue des Champions l’année prochaine.

Fonseca s’est d’ailleurs au micro de Prime Video et a préférer évoquer la performance sportive de ses joueurs en écartant le sujet quant à son possible départ. » On a souffert pour maintenir notre avantage. On s’est fait un peu peur, mais au vu de notre 1ère MT, on mérite vraiment ce résultat qui est le plus important (…) Je vais décider après le dernier match. Aujourd’hui était très important pour nous. Nous sommes une famille et cette victoire était très importante. »

Fonseca devrait choisir l’OM

Fortement convoité par l’Olympique de Marseille, plusieurs médias italiens soutiennent que l’actuel entraîneur du LOSC aurait déjà trouvé un accord avec Pablo Longoria pour diriger Marseille la saison prochaine. Selon Daniele Longo, journaliste italien à Calcio Mercato, Fonseca devrait rejoindre l’OM, mais rien n’est encore sûr avec l’AC Milan dans les négociations.

Fonseca ha un accordo di massima con il Marsiglia ma non ha ancora firmato nulla perché vuole aspettare anche la scelta del Milan che dovrebbe arrivare a breve, probabilmente già nelle prossime ore @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) May 12, 2024

Avec les Rossoneri qui devraient avoir Sergio Conceiçao, entraîneur du FC Porto, pour remplacer Stefano Pioli, la tendance pour le moment est que Paulo Fonseca rejoigne l’Olympique de Marseille. Une interrogation sur son choix quand le LOSC va en Ligue des Champions tandis que l’OM n’est toujours pas assuré de jouer l’Europe l’année prochaine.