AS Monaco : Six ans plus tard, l’ASM retrouve la Ligue des Champions

À l’issue de la 33e journée de Ligue 1, l’AS Monaco s’est imposée contre Montpellier sur le score de 2 buts à 0. Six ans, les Monégasques sont de retour pour la plus belle des compétitions européennes, la Ligue des Champions.

L’AS Monaco à la hauteur de ses objectifs

Vainqueurs dimanche contre Montpellier grâce à un but de Kassoum Ouattara et Youssouf Fofana, les joueurs d’Adi Hütter ont validé leur billet pour jouer la Ligue des Champions l’année prochaine en finissant certainement à la deuxième place du podium.

Cette saison a été grandement réussie, que ce soit en termes de recrutement ou encore sur le plan tactique. Adi Hütter a succédé à Philippe Clément qui avait du mal à atteindre le podium. L’ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach a réussi à avoir des joueurs plus investis, des vétérans jusqu’aux plus jeunes.

𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗦𝗢𝗠𝗠𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 🇪🇺🔙

@ChampionsLeague, HERE WE COME 🔥 pic.twitter.com/tcIr0v5eA5 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 12, 2024

Des possibles départs pour cet été

Même si l’AS Monaco s’est qualifiée pour la Ligue des Champions, le prochain mercato estival pourrait grandement affecté l’effectif actuel d’Adi Hütter. Wissam Ben Yedder, Maghnes Akliouche ou encore Youssouf Fofana pourrait changer d’air dans quelques mois.

Ben Yedder pourrait éventuellement retourner en Espagne, où son nom est associé à son ancien club, le FC Séville. Le jeune Maghnes Akliouche est convoité par des cadors à l’étranger, mais également par le Paris Saint-Germain.

Quant à Youssouf Fofana, un temps annoncé dans les plans du Paris SG, c’est l’Angleterre qui pourrait être sa future destination. En effet, des clubs comme Arsenal, Liverpool et Manchester United surveillent le colosse milieu de terrain de l’AS Monaco.

Adi Hütter s’est d’ailleurs exprimé sur l’importance de son capitaine de 24 ans en déclarant notamment en conférence de presse : » C’est un joueur clé de l’effectif. On s’est aussi qualifié pour la Ligue des champions grâce à lui. Il est très bon depuis plusieurs semaines. Il réussit une fantastique saison.«