Mercato LOSC : Départ confirmé pour Jonathan David, un prix dérisoire fixé

Jonathan David, l’attaquant canadien du LOSC Lille, est au centre de l’attention des clubs européens pour un éventuel transfert. Son prix est même revu à la baisse.

Mercato LOSC : Jonathan David va bien quitter le club cet été

Avec son contrat se terminant en juin 2025 et après avoir inscrit 17 buts et fait quatre passes décisives en 32 matchs, Jonathan David est devenu un joueur très convoité sur le marché des transferts. Le Milan AC serait intéressé par son profil comme potentiel successeur d’Olivier Giroud et aurait déjà un plan pour l’acquérir.

De plus, Naples est également en lice pour signer le Canadien, avec un intérêt confirmé par des sources italiennes. Naples verrait en David le remplaçant idéal de Victor Osimhen mais sa régularité est remise en cause par Charley Sylvain.

Le journaliste de France Bleu Nord, qui suit le dossier pour MilanNews.it, le présente comme un attaquant qui « est parfois capable de ne pas marquer pendant plusieurs matchs ». Il reste tout de même un vrai renard dans la surface, indique la même source qui annonce que Jonathan David partira cet été.

Un prix rabaissant pour Jonathan David et le LOSC ?

Si la valeur marchande de Jonathan David a flambé sur le marché, allant à 50 millions d’euros selon Transfermarkt, il ne mérite pas d’être autant valorisé. C’est en tout cas ce que laisse croire la réaction de Charley Sylvain au moment d’évoquer le prix du joueur.

Si les dirigeants lillois espèrent récupérer entre 30 et 40 millions d’euros dans ce dossier, il devrait partir pour bien moins. « Si Lille parvenait à le vendre pour 20 millions d’euros ce serait déjà une excellente affaire sachant qu’il est arrivé au club en 2020 et qu’à l’époque il avait coûté plus de 30 millions d’euros », a-t-il confié à MilanNews.it,