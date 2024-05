Mercato : Le Stade Rennais envoie un message au PSG pour Désiré Doué

Le Stade Rennais aurait arrêté sa décision concernant l’avenir de son milieu offensif Désiré Doué, annoncé dans les plans de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG.

Le Stade Rennais ne ferme pas la porte pour Désiré Doué

Considéré comme l’une des révélations de la saison en Ligue 1, Désiré Doué attire l’intérêt de plusieurs grands clubs européens pour le prochain mercato estival. Si en Italie, le SSC Naples rêve du milieu offensif du Stade Rennais, le Paris Saint-Germain aimerait lui permettre de poursuivre sa progression en Ligue 1 et de disputer régulièrement la Ligue des Champions.

Récemment, la presse locale a révélé que Luis Campos serait passé à l’action auprès de l’entourage du joueur de 18 ans afin d’évoquer un transfert cet été. Les premiers contacts ont été positifs puisque le principal concerné se serait montré intéressant par l’idée d’une signature au Paris SG pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

Sous contrat 2026 avec le Stade Rennais, Doué pourrait rallier la capitale dans les semaines à venir. Conscient de la situation de son joueur, le Stade Rennais aurait pris une décision forte pour son avenir.

Le SRFC réclame pas moins de 40M€ pour Désiré Doué

Dans sa quête de poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain envisagerait les signatures de Maghnes Akliouche et Désiré Doué cet été. Si l’AS Monaco ne semble pas du tout ouvert au départ de l’international espoir français de 22 ans, amené à devenir un « joueur clé » de l’effectif d’Adi Hütter à l’avenir, le Stade Rennais serait à l’écoute des offres pour Doué.

Florian Maurice et Julien Stéphan souhaitent conserver Désiré Doué, mais sont conscients du volume qu’il a pris et de la convoitise de nombreux cadors plus fortunés. Ainsi, si une proposition de 40 millions d’euros parvenait sur leurs bureaux, les Rennais pourraient laissés partir le frère de Guela Doué. Cet hiver L’Équipe indiquait que Newcastle et le Borussia Dortmund avaient manifesté un intérêt pour le natif d’Angers. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.