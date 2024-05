Mercato Stade Rennais : Florian Maurice out, son remplaçant connu

Ciblé pour ses derniers mercatos, Florian Maurice pourrait quitter le Stade Rennais cet été. Les dirigeants bretons auraient trouvé son successeur.

Stade Rennais : Florian Maurice sur la sellette

Pour la première fois depuis six ans, le Stade Rennais ne verra pas l’Europe. Une grosse déception pour les Rouge et Noir. En cause, des performances en demi-teinte tout au long de la saison mais aussi un mercato raté, qui n’a pas vraiment renforcé l’effectif par rapport à la saison dernière.

Cet échec pourrait donc remettre en question le poste de Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC. François Pinault, l’actionnaire du Stade Rennais, aurait même pris la décision d’écarter l’ancien lyonnais, fragilisé depuis le départ de l’ancien entraîneur du club breton Bruno Genesio.

Bruno Cheyrou pour le remplacer ?

A sa place, les décisionnaires du Stade Rennais pourraient proposer le poste à un autre ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. D’après les informations du spécialiste du mercato Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants pourraient se tourner vers Bruno Cheyrou, libre depuis son départ de l’OL.