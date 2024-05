Mercato OGCN : Todibo veut jouer en Premier League

A quelques mois du mercato estival, l’OGC Nice pourrait être fortement impacté par le possible départ de nombreux éléments. ToJean-Clair Todibo fait partie de ces joueurs et est très prisé en Angleterre mais aussi en Espagne.

La Ligue des Champions comme objectif

À la deuxième place pendant un long moment, l’OGC Nice voyait la Ligue des Champions comme une possibilité l’année prochaine. Il s’agissait d’un moyen très intéressant pour garder leurs joueurs et leur entraîneur. Désormais cinquième du championnat, les espoirs de jouer la Ligue des Champions sont minces. Assez minces pour que Jean-Clair Todibo veuille quitter les Aiglons à l’issue de la fin de saison.

Le défenseur central français a en outre le choix entre plusieurs clubs : Tottenham, Liverpool et Manchester United. La piste de Manchester United pourrait être la plus crédible même s’ils ne jouent pas la C1, avec l’annonce du départ de Raphael Varane quant à son choix de quitter les Red Devils à la fin de la saison. Un poste qui doit être fortement renforcé pour que les hommes de Ten Hag puissent faire quelque chose en championnat.

Un possible retour de Todibo en Espagne ?

L’Angleterre n’est pas la seule destination vers laquelle Jean-Clair Todibo pourrait se tourner. C’est du côté de Madrid que l’international français intéresse Diego Simeone. L’Atletico Madrid observe Todibo depuis quelque temps et pourrait faire une offre à Nice pour obtenir le joueur pour la saison prochaine.

OGC Nice's Jean-Clair Todibo (24) is "dreaming" of a Premier League move amid Atletico Madrid interest. (N-M) ⬇️https://t.co/fiJwcFokVf — Get French Football News (@GFFN) May 14, 2024

Après avoir passé quelques années en Espagne du côté du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’avait pas réussi et s’était exprimé au micro de Prime Video sur les différentes raisons qui l’avaient conduit à l’échec lorsqu’il était en Catalogne.

« Je suis parti à Barcelone mais j’étais encore un jeune de quartier. (…) Le cadre professionnel, l’extra-sportif… J’étais le moins préparé au monde et j’étais tout seul. Je suis parti à Barcelone sans armes et ça m’a mis des bâtons dans les roues. » De quoi prendre une revanche sur la ligue espagnole avec Diego Simeone et Antoine Griezmann à ses côtés.