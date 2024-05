Une signature pressentie au FC Nantes fait déjà beaucoup de bruits

Waldemar Kita se prépare à faire signer un jeune joueur au FC Nantes. Mais cette signature fait déjà polémique.

Mercato : Un premier contrat au FC Nantes pour Lancelot Carbon ?

À la suite du transfert définitif de Tino Kadewere au FC Nantes, et dans l’attente de celui de Matthis Abline, le président du FC Nantes a décidé d’offir une belle signature à un jeune du centre de formation du club. Selon les informations de Ouest-France, Lancelot Carbon (20 ans), le joueur en question, n’est pourtant pas parmi ceux qui sont retenus par les formateurs pour passer professionnel.

Mais Waldemar Kita (71 ans) aurait pris la responsabilité de lui offrir un premier contrat professionnel. Il serait en négociations avec les représentants du jeune défenseur, afin de lui offrir un bail de trois ans.

Lancelot Carbon, protégé de Waldemar Kita

Arrivé au centre de formation du FC Nantes en 2020, en U17, Lancelot Carbon a franchi toutes les étapes à la Jonelière. Toutefois, il n’a joué que 87 minutes avec les équipes de jeunes en quatre ans. « Son histoire nantaise aurait dû s’arrêter-là, sans l’intervention présidentielle de Waldemar Kita », indique le journal régional. En effet, le défenseur latéral gauche est un protégé du propriétaire du club nantais.

Il est le fils de Pascal Carbon, un agent de joueurs, proche du dirigeant franco-polonais. Si l’on en croit la source, Waldemar Kita souhaite garder le jeune joueur dans son équipe, pour la simple raison qu’il le considère comme « un membre de sa famille ». Cela, du fait de son affinité avec l’agent suisse basé à Lausanne.

Confusion à la Jonelière !

La signature de Lancelot Carbon n’est certes pas encore validée, mais elle susciterait déjà une grosse polémique au FC Nantes. « Cette possible signature fait grincer des dents. Elle n’obéit à aucune logique sportive et brouille le message tenu aux jeunes du centre de formation, tout en compliquant le rapport de force avec les agents des jeunes les plus en vue », a fait remarquer le journal.